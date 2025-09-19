ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Marca: «Συμφωνία Άρη και Ντέκα, την χάλασε τελευταία στιγμή η Ράγιο Βαγεκάνο»

Ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρει ότι ο Άρης τα είχε βρει τόσο με τον Ράντι Ντέκα όσο και τη Ράγιο Βαγεκάνο, αρχικά, αλλά τελικά δεν προχώρησε ο δανεισμός με οψιόν αγοράς.

Την αποκάλυψη μιας παραλίγο μεταγραφής του Άρη έκανε η «Marca»…

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της έγκριτης ισπανικής εφημερίδας, οι «κίτρινοι» είχαν συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με τον Ράντι Ντέκα και σε… αρχικό με τη Ράγιο Βαγεκάνο, για μονοετή δανεισμό του διεθνούς Ανγκολέζου επιθετικού με οψιόν αγοράς του το επόμενο καλοκαίρι.

Ωστόσο, την τελευταία στιγμή, ο μαδριλένικος σύλλογος έκανε πίσω και έτσι ο Άρης δεν κατάφερε να βρει τον αντικαταστάτη του τραυματία Μιγκέλ Αλφαρέλα στο πρόσωπο του 27χρονου σέντερ φορ, που είχε επιλέξει λόγω του ότι διαθέτει και κοινοτικό διαβατήριο!

«Ο Ρουμπέν Ρέγες, ο αθλητικός διευθυντής που τον ήθελε και πέρσι στη Χετάφε, προσπάθησε αρκετά. Στην πραγματικότητα, επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Για άλλη μια φορά, όμως οι απαιτήσεις της Ράγιο Βαγεκάνο θα έθεταν τέλος στη συμφωνία. Οι Έλληνες πρότειναν δανεισμό με οψιόν αγοράς, κάτι που η Ράγιο τελικά αρνήθηκε», ανέφερε μεταξύ άλλων το εν λόγω δημοσίευμα.

