ΒΙΝΤΕΟ: Ο... κεραυνός του Τάσου Οκκαρίδη που «κτύπησε» την Ομόνοια 29ης Μαΐου

Ένα γκολ που δύσκολα θα ξεχάσει ο Οκκαρίδης καθώς ήταν πραγματικά θεσπέσιο.

Ο Χαλκάνορας ήταν από τις ομάδες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας που έκαναν την έκπληξη αφού επικράτησε της Ομόνοιας 29ης Μαΐου με 2-1.

Ο Κυπριανός Ηρακλέους στο 17ο λεπτό ήταν αυτός που αρχικά έβαλε σε θέση οδηγού την ομάδα του Δαλίου, όμως τη νίκη χάρισε με έναν κεραυνό ο Τάσος Οκκαρίδης στο 80΄. Πραγματικά εκπληκτικό το γκολ του 26χρονου φορ που είχε αποκτηθεί λίγες μέρες προηγουμένως και με το καλημέρα έβαλε την σφραγίδα του.

Απολαύστε τα γκολ της αναμέτρησης ενώ αξίζει να σημειωθεί πως πολύ ωραίο ήταν ισοφάρισης από τους πράσινους στο 62ο λεπτό.

