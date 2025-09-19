ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα βασικά γρανάζια του Γκαρσία

Αυτοί που κέρδισαν τις θέσεις στον ΑΠΟΕΛ

Βγαίνουν τα πρώτα συμπεράσματα, μετά τους πρώτους τρεις αγώνες, όσον αφορά τους παίκτες που θα αποτελέσουν τα βασικά γρανάζια του προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία.

Ο Μπέλετς παίρνει ξεκάθαρα τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Στο αριστερό άκρο της άμυνας κέρδισε τη θέση ο Σταφυλίδης, ενώ στο κέντρο της άμυνας είναι οι Λαΐφης και Μπρόρσον. Δεξιά ξεκίνησε με Σατσιά, όμως ήρθε ο Νανού και έκανε «δική» του θέση.

Στη μεσαία γραμμή, οι Ρόσα (2η και 3η), Ντάλσιο και Μάγιερ είναι οι τρεις που ξεκίνησαν και συνεχίζουν και θεωρούνται τόσο πολύτιμοι που μέχρι κι αυτός ο Ματίας Τόμας παίζει δεξιά για να μην χαλάσει η συνταγή.

Στην επιθετική γραμμή, σε θέση φορ βρίσκεται δικαιωματικά ο Πιέρος Σωτηρίου και αριστερά είναι ο Κόρμπου, ενώ δεξιά ο Μαϊόλι έχασε τη θέση από τον Τομάς.

Από πλευράς αλλαγών, ο κ. Γκαρσία τις κάνει ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας και όχι ως συνήθειο, πράγμα που έκαναν παλαιότερα κάποιοι άλλοι προπονητές. Μέχρι και ο Βρόντης πριν φύγει, έγραψε συμμετοχή. Από εκεί και πέρα, ως αλλαγή έπαιξαν οι Νανού, Ρόσα, Ντράζιτς (1η αγωνιστική), Σατσιάς, Κούτσακος, Τομάς, Μαρκίνιος, Ντράζιτς (2η αγωνιστική), Μέουερ, Μιρ, Μαϊόλι, Διαμαντάκος (3η αγωνιστική).

