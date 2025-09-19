«Νταμπλ» για τη Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν, κέρδισε και τα 200μ. στο Παγκόσμιο!

Το δεύτερο προσωπικό χρυσό μετάλλιό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο εξασφάλισε η Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν. Μετά τη νίκη της στα 100μ., η 24χρονη Αμερικανίδα θριάμβευσε και στα 200μ., χωρίς μάλιστα να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης.

Σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με 21.68, ανέβηκε στο Νο8 όλων των εποχών (πάνω από τη θρυλική Άλισον Φίλιξ) και άφησε περίπου μισό δευτερόλεπτο πίσω τις υπόλοιπες φιναλίστ.

Η Εϊμι Χαντ από τη Μεγάλη Βρετανία πήρε τη δεύτερη θέση με 22.14, μπροστά από την Τζαμαϊκανή Σέρικα Τζάκσον (22.18), η οποία ήταν η κάτοχος του τίτλου στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις (το 2022 στο Γιουτζίν και το 2023 στη Βουδαπέστη).