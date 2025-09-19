ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με... άγχος στον τελικό του ακοντισμού η Τζένγκο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με... άγχος στον τελικό του ακοντισμού η Τζένγκο

Το Σάββατο (15:05) θα προσπαθήσει για τη μεγάλη βολή η Ελληνίδα αθλήτρια.

Η Ελίνα Τζένγκο χρειάστηκε να περιμένει με αγωνία ως την ολοκλήρωση του Β΄ προκριματικού γκρουπ του ακοντισμού, αλλά... τέλος καλό, όλα καλά.

Με καλύτερη βολή στα 61 μέτρα και 31 εκατοστά, η Ελληνίδα αθλήτρια πέρασε στον αυριανό (20/9, 15:05) τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόκιο, καθώς κατατάχθηκε 11η στο σύνολο των δύο προκριματικών γκρουπ. 

Η νικήτρια του φετινού Diamond League δεν βρήκε βολή αντίστοιχη των δυνατοτήτων της και δεν μπόρεσε να πιάσει το όριο των 62,50μ., που θα της έδινε απευθείας την πρόκριση. Ξεκίνησε με 59,76μ., στη δεύτερη προσπάθειά της έριξε 61,10μ. και στην τρίτη βελτιώθηκε στα 61,31μ., που αποδείχθηκαν αρκετά για να της δώσουν μία θέση στη 12άδα.

Το όριο πρόκρισης έπιασαν συνολικά έξι αθλήτριες, με καλύτερη τη Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος που έριξε 66,06μ. Ακολούθησαν η Νεοζηλανδή Μακένζι Λιτλ με 65,54μ., η Ανέτε Σιέτινα από τη Λετονία με 63,67μ., η Χουλέισι Ανγκούλο από τον Ισημερινό με 63,25μ., η Αυστριακή Βικτόρια Χάτσον με 62,85μ. και η Τόρι Μούρμπαϊ από τη Νέα Ζηλανδία με 62,78μ. Κάτω από το όριο των 62.50μ., τη 12άδα συμπλήρωσαν η Κινέζα Λινγκντάν Σου (62,18μ.), η Κολομβιανή Φλορ Ντενίς Ρουίς Ουρτάδο (62,11μ.), η Πολωνή Μαλγκορζάτα Μασλάκ-Γκλούγκλα (61,79μ.), η Νοτιοαφρικανή Τζο-Αν Ντι Πλεσίς (61,38μ.) και η Κολομβιανή Βαλεντίνα Μπάριος (60,98μ.).

Η μεγάλη έκπληξη ήταν ο αποκλεισμός της κατόχου του τίτλου και «χρυσής» Ολυμπιονίκη, της Χαρούκα Κιταγκούτσι από την Ιαπωνία, που περιορίστηκε στη 14η θέση με 60,38μ.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα βασικά γρανάζια του Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με καινοτομίες η 11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Νταμπλ» για τη Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν, κέρδισε και τα 200μ. στο Παγκόσμιο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Χρειάζεται… κάτι από το ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Τέταρτος τίτλος για τον Λάιλς στα 200μ.

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Με... άγχος στον τελικό του ακοντισμού η Τζένγκο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Μπέντζαμιν πήρε και τον παγκόσμιο τίτλο στα 400μ. εμπόδια, εκτός βάθρου ο Βάρχολμ!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Συνεχίζουν μαζί ΑΠΟΕΛ και ISX Financial EU

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Marca: «Συμφωνία Άρη και Ντέκα, την χάλασε τελευταία στιγμή η Ράγιο Βαγεκάνο»

Ελλάδα

|

Category image

Στο 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας της συμμετέχει η Καρολίνα Πελενδρίτου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Πονοκέφαλος» στη Βαλένθια: Τρεις παίκτες αμφίβολοι για την πρεμιέρα της Euroleague

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ιντερ και Μπαρτσελόνα γλυκοκοιτάζουν τον Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέτοιες εμφανίσεις δεν δικαιολογούνται και ψάχνει... το λάθος ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Στη Γερμανία για τη μάχη των ημιτελικών του EURONASCAR PRO ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη