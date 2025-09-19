Στο 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας της συμμετέχει η Καρολίνα Πελενδρίτου

Μαρ ντελ Πλάτα, Ντέρμπαν, Σάο Πάολο, Ρίο ντε Τζανέιρο, Αϊντχόφεν, Μόντρεαλ, Γλασκόβη, Μέξικο Σίτι, Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μαδέιρα και τώρα Σιγκαπούρη! Η Καρολίνα Πελενδρίτου βρίσκεται στην Άπω Ανατολή για να λάβει μέρος στο 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της επικής καριέρας της, το πρώτο ιστορικά που φιλοξενείται στην Ασία. Η διοργάνωση διεξάγεται 21-27 Σεπτεμβρίου στις ίδιες εγκαταστάσεις που φιλοξένησαν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου τον Ιούλιο.

Για την Πελενδρίτου είναι ο πρώτος μεγάλος αγώνας μετά τους Παραολυμπιακούς του Παρισιού όπου κέρδισε ένα αργυρό (50μ ελεύθερο) και ένα χάλκινο (100μ πρόσθιο), φτάνοντας στα οκτώ Παραολυμπιακά μετάλλια καριέρας.

Την Κυριακή (21/9) η Καρολίνα θα κολυμπήσει στα προκριματικά των 50μ ελεύθερο με στόχο μια θέση στην 8αδα του τελικού που θα διεξαχθεί αργότερα την ίδια ημέρα. Στο αγώνισμα μετέχουν δέκα κοπέλες και η Καρολίνα έχει την τέταρτη καλύτερη φετινή επίδοση με 30.63 από το Βερολίνο, τον Ιούνιο. Την Τρίτη (23/9) θα κολυμπήσει απευθείας στον τελικό των 100μ πρόσθιο όπου κατέρχεται με τη δεύτερη καλύτερη φετινή επίδοση, πάλι από το Βερολίνο.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά στο YouTube στον πιο κάτω σύνδεσμο www.youtube.com/@paralympics/streams.

Τόσο στα 50μ ελεύθερο όσο και στα 100μ πρόσθιο φαβορί είναι η Ρωσίδα Daria Lukianenko, κάτοχος τριών Χρυσών μεταλλίων στους Παραολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» που αγωνίζεται χωρίς σημαία λόγω τιμωρίας της Ρωσίας. Ερωτηματικό αποτελεί η Κινέζα Jia Ma που φέτος δεν έχει κολυμπήσει γρήγορα, ωστόσο, είναι σπουδαία αθλήτρια – κάτοχος πέντε Παραολυμπιακών μεταλλίων.

Η Καρολίνα αγωνίζεται στην κατηγορία «Blackened Goggles», δηλαδή την «11», όπου οι αθλήτριες βλέπουν λίγο έως καθόλου. Έτσι όλες φορούν μαύρα γυαλάκια για να κολυμπάνε επί ίσοις όροις.

Η Κύπρος εκπροσωπείται μόνο από την Καρολίνα Πελενδρίτου στη διοργάνωση. Την αποστολή της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (ΚΕΠΕ) απαρτίζουν οι Καρολίνα Πελενδρίτου (αθλήτρια), Στυλιανός Κακαβογιάννης (προπονητής), Γιάννης Αλεξάκης (βοηθός προπονητής/ τάπερ), Ναυσικά Ατσιδάκου (φυσιοθεραπεύτρια), Ετέρη Τοσουνίδη (συνοδός) και Ευθύμιος Πολυδώρου (αρχηγός αποστολής).

Κάτοχος 13 Παγκόσμιων μεταλλίων

Η Πελενδρίτου μετράει συνολικά 13 μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, από το 2002 όταν στην Αργεντινή σε ηλικία 16 χρόνων κέρδισε το αργυρό. Δέκα εξ αυτών είναι χρυσά. Από το 2007 και εντεύθεν κερδίζει ανελλιπώς τα 100μ πρόσθιο, με εξαίρεση το 2019 όταν ήταν 7η και είχε φύγει πρώτη φορά χωρίς μετάλλιο, μετά το 2006.

TA ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Χρυσά (10): Σάο Πάολο 2007 (100μ Πρόσθιο), Σάο Πάολο 2007 (200μ Πρόσθιο), Ρίο ντε Τζανέιρο 2009 (100μ Πρόσθιο), Αϊντχόφεν 2010 (100μ Πρόσθιο), Μόντρεαλ 2013 (100μ Πρόσθιο), Γλασκόβη 2015 (100μ Πρόσθιο), Μεξικό 2017 (100μ Πρόσθιο), Μάντσεστερ 2022 (100μ Πρόσθιο), Μάντσεστερ 2022 (50μ Ελεύθερο), Μαδέιρα 2023 (100μ Πρόσθιο)

Αργυρά (2): Ρίο ντε Τζανέιρο 2009 (100μ Μικτή), Μαρ ντελ Πλάτα 2002 (100μ Πρόσθιο)

Χάλκινο (1): Μαδέιρα 2023 (50μ Ελεύθερο)

Για το 2025 την Καρολίνα Πελενδρίτου στηρίζουν η μεγάλη χορηγός της ΟΠΑΠ Κύπρου, καθώς επίσης η Χαραλαμπίδης / Κρίστης, το ΤΑΤΟΪ CLUB και η SWANS, επίσημος προμηθευτής εξοπλισμού της World Para-Swimming έως και το 2028, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα.