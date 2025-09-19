ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας της συμμετέχει η Καρολίνα Πελενδρίτου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας της συμμετέχει η Καρολίνα Πελενδρίτου

Η Κύπρος εκπροσωπείται μόνο από την Καρολίνα Πελενδρίτου στη διοργάνωση.

Μαρ ντελ Πλάτα, Ντέρμπαν, Σάο Πάολο, Ρίο ντε Τζανέιρο, Αϊντχόφεν, Μόντρεαλ, Γλασκόβη, Μέξικο Σίτι, Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μαδέιρα και τώρα Σιγκαπούρη! Η Καρολίνα Πελενδρίτου βρίσκεται στην Άπω Ανατολή για να λάβει μέρος στο 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της επικής καριέρας της, το πρώτο ιστορικά που φιλοξενείται στην Ασία. Η διοργάνωση διεξάγεται 21-27 Σεπτεμβρίου στις ίδιες εγκαταστάσεις που φιλοξένησαν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου τον Ιούλιο.

Για την Πελενδρίτου είναι ο πρώτος μεγάλος αγώνας μετά τους Παραολυμπιακούς του Παρισιού όπου κέρδισε ένα αργυρό (50μ ελεύθερο) και ένα χάλκινο (100μ πρόσθιο), φτάνοντας στα οκτώ Παραολυμπιακά μετάλλια καριέρας.

Την Κυριακή (21/9) η Καρολίνα θα κολυμπήσει στα προκριματικά των 50μ ελεύθερο με στόχο μια θέση στην 8αδα του τελικού που θα διεξαχθεί αργότερα την ίδια ημέρα. Στο αγώνισμα μετέχουν δέκα κοπέλες και η Καρολίνα έχει την τέταρτη καλύτερη φετινή επίδοση με 30.63 από το Βερολίνο, τον Ιούνιο. Την Τρίτη (23/9) θα κολυμπήσει απευθείας στον τελικό των 100μ πρόσθιο όπου κατέρχεται με τη δεύτερη καλύτερη φετινή επίδοση, πάλι από το Βερολίνο.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά στο YouTube στον πιο κάτω σύνδεσμο www.youtube.com/@paralympics/streams.

Τόσο στα 50μ ελεύθερο όσο και στα 100μ πρόσθιο φαβορί είναι η Ρωσίδα Daria Lukianenko, κάτοχος τριών Χρυσών μεταλλίων στους Παραολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» που αγωνίζεται χωρίς σημαία λόγω τιμωρίας της Ρωσίας. Ερωτηματικό αποτελεί η Κινέζα Jia Ma που φέτος δεν έχει κολυμπήσει γρήγορα, ωστόσο, είναι σπουδαία αθλήτρια – κάτοχος πέντε Παραολυμπιακών μεταλλίων.

Η Καρολίνα αγωνίζεται στην κατηγορία «Blackened Goggles», δηλαδή την «11», όπου οι αθλήτριες βλέπουν λίγο έως καθόλου. Έτσι όλες φορούν μαύρα γυαλάκια για να κολυμπάνε επί ίσοις όροις.

Η Κύπρος εκπροσωπείται μόνο από την Καρολίνα Πελενδρίτου στη διοργάνωση. Την αποστολή της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (ΚΕΠΕ) απαρτίζουν οι Καρολίνα Πελενδρίτου (αθλήτρια), Στυλιανός Κακαβογιάννης (προπονητής), Γιάννης Αλεξάκης (βοηθός προπονητής/ τάπερ), Ναυσικά Ατσιδάκου (φυσιοθεραπεύτρια), Ετέρη Τοσουνίδη (συνοδός) και Ευθύμιος Πολυδώρου (αρχηγός αποστολής).

Κάτοχος 13 Παγκόσμιων μεταλλίων

Η Πελενδρίτου μετράει συνολικά 13 μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, από το 2002 όταν στην Αργεντινή σε ηλικία 16 χρόνων κέρδισε το αργυρό. Δέκα εξ αυτών είναι χρυσά. Από το 2007 και εντεύθεν κερδίζει ανελλιπώς τα 100μ πρόσθιο, με εξαίρεση το 2019 όταν ήταν 7η και είχε φύγει πρώτη φορά χωρίς μετάλλιο, μετά το 2006.

TA ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Χρυσά (10): Σάο Πάολο 2007 (100μ Πρόσθιο), Σάο Πάολο 2007 (200μ Πρόσθιο), Ρίο ντε Τζανέιρο 2009 (100μ Πρόσθιο), Αϊντχόφεν 2010 (100μ Πρόσθιο), Μόντρεαλ 2013 (100μ Πρόσθιο), Γλασκόβη 2015 (100μ Πρόσθιο), Μεξικό 2017 (100μ Πρόσθιο), Μάντσεστερ 2022 (100μ Πρόσθιο), Μάντσεστερ 2022 (50μ Ελεύθερο), Μαδέιρα 2023 (100μ Πρόσθιο)

Αργυρά (2): Ρίο ντε Τζανέιρο 2009 (100μ Μικτή), Μαρ ντελ Πλάτα 2002 (100μ Πρόσθιο)

Χάλκινο (1): Μαδέιρα 2023 (50μ Ελεύθερο)

Για το 2025 την Καρολίνα Πελενδρίτου στηρίζουν η μεγάλη χορηγός της ΟΠΑΠ Κύπρου, καθώς επίσης η Χαραλαμπίδης / Κρίστης, το ΤΑΤΟΪ CLUB και η SWANS, επίσημος προμηθευτής εξοπλισμού της World Para-Swimming έως και το 2028, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα βασικά γρανάζια του Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με καινοτομίες η 11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Νταμπλ» για τη Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν, κέρδισε και τα 200μ. στο Παγκόσμιο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Χρειάζεται… κάτι από το ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Τέταρτος τίτλος για τον Λάιλς στα 200μ.

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Με... άγχος στον τελικό του ακοντισμού η Τζένγκο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Μπέντζαμιν πήρε και τον παγκόσμιο τίτλο στα 400μ. εμπόδια, εκτός βάθρου ο Βάρχολμ!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Συνεχίζουν μαζί ΑΠΟΕΛ και ISX Financial EU

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Marca: «Συμφωνία Άρη και Ντέκα, την χάλασε τελευταία στιγμή η Ράγιο Βαγεκάνο»

Ελλάδα

|

Category image

Στο 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας της συμμετέχει η Καρολίνα Πελενδρίτου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Πονοκέφαλος» στη Βαλένθια: Τρεις παίκτες αμφίβολοι για την πρεμιέρα της Euroleague

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ιντερ και Μπαρτσελόνα γλυκοκοιτάζουν τον Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέτοιες εμφανίσεις δεν δικαιολογούνται και ψάχνει... το λάθος ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Στη Γερμανία για τη μάχη των ημιτελικών του EURONASCAR PRO ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη