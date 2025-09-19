Τέτοιες εμφανίσεις δεν δικαιολογούνται και ψάχνει... το λάθος ο Ιδιάκεθ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Προβλημάτισε εις διπλούν στην ΑΕΚ η ήττα από την Ομόνοια.

Σε αναζήτηση για το «φάρμακο» Προβληματισμός επικρατεί στην ΑΕΚ, όχι τόσο για την ήττα από την Ομόνοια όσο (κυρίως) από την εμφάνιση της ομάδας στο ΓΣΠ. Ούτε μία άξια αναφοράς φάση δεν κατάφερε να φτιάξει η ομάδα της Λάρνακας στα καρέ του Φαμπιάνο, υστερώντας αφάνταστα στο δημιουργικό κομμάτι.

Για δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι η ΑΕΚ παρουσιάζεται κατώτερη των περιστάσεων, δεν μπορεί να πανηγυρίσει τρίποντο, δεχόμενη ξανά γκολ-δώρο από τον Τζίμι Σουάρες. Βέβαια, στο γκολ που επιτυγχάνει η Ομόνοια μερίδιο ευθύνης φέρει και ο Αλομέροβιτς.

Αυτό, όμως, που προκαλεί μεγάλο σκεπτικισμό στο κιτρινοπράσινο στρατόπεδο είναι η «φτωχή» απόδοση της ομάδας στο μεσοεπιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού της. Η ΑΕΚ δεν ήταν καθόλου παραγωγική και αρκέστηκε σε μια φλύαρη κυκλοφορία της μπάλας. Η απουσία του Τσακόν σίγουρα έχει επηρεάσει. Δεν δικαιολογείται ωστόσο, μια ομάδα σαν την ΑΕΚ, με το υλικό που διαθέτει, να μην μπορεί σ’ ολόκληρο το 90λεπτο ν’ απειλήσει σοβαρά την αντίπαλη εστία.

Και σίγουρα δεν μπορεί ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ να προβάλλει ως δικαιολογία για τη «φτωχή» εμφάνιση της ομάδας του στο ΓΣΠ την απουσία του 22χρονου Βενεζουελάνου μεσοεπιθετικού. Η Ομόνοια είχε περισσότερες και πιο κτυπητές απουσίες κι όμως στο τελευταίο μισάωρο του αγώνα ήταν η ομάδα που ζήτησε περισσότερο το γκολ.

Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε ούτε καν αντίδραση να βγάλει στα τελευταία λεπτά της συνάντησης όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Καλό υλικό η ΑΕΚ διαθέτει, για αυτό ο Ιδιάκεθ καλείται να βρει το «φάρμακο» το συντομότερο και να γυρίσει τον διακόπτη. Ο Βάσκος τεχνικός έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης για τα δύο τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα. Σίγουρα δεν είναι αυτή την ΑΕΚ που οραματίζεται ο κόσμος της.

Τέτοιες εμφανίσεις δεν δικαιολογούνται. Όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, η νίκη στον αγώνα της ερχόμενης Δευτέρας (22/9, 19.00) σε βάρος του πρωτοπόρου και αλάνθαστου Άρη στην «Αρένα» φαντάζει επιτακτική ανάγκη. Σε διαφορετική περίπτωση η ΑΕΚ θα δει τη διαφορά της από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας να μεγαλώνει περισσότερο.

