Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ξεκίνησε με το... αριστερό η Ομόνοια 29ης Μαΐου και χαστούκι από Χαλκάνορα

Με το… αριστερό ξεκίνησε η Ομόνοια 29ης Μαΐου στο πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας, δεχόμενη την ήττα από τον Χαλκάνορα στο Δάλι.

Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 17ο λεπτό από γκολ του Ηρακλέους αλλά στο 62΄ ο Άμπρι έφερε το ματς στα ίσα. Ο Οκκαρίδης ωστόσο με γκολ στο 80΄ ήταν αυτός που είπε την… τελευταία λέξη και το συγκρότημα του Πανίκου Σπύρου πέτυχε μία σπουδαία νίκη πάνω σε μία ομάδα με στόχους ανόδου.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Δόξα - Νέα Σαλαμίνα 0-1

ΜΕΑΠ - ΠΑΕΕΚ 0-2

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

19:00 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Αγία Νάπα 3-3

Ηρακλής Γερολάκκου - Εθνικός Λατσιών 0-1

Διγενής Μόρφου - Καρμιώτισσα 3-1

Αχυρώνας/Ονήσιλος - Σπάρτακος 0-2

ΑΣΙΛ - ΑΕΖ 2-0

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Χαλκάνορας – Ομόνοια 29Μ 2-1

Τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος:

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Αρχικά θα γίνει ένας γύρος 15 αγωνιστικών. Οι 16 ομάδες ανάλογα με τη βαθμολογική τους θέση θα συνεχίσουν σε δύο ομίλους στη δεύτερη φάση που θα γίνει σε δύο γύρους με 14 αγωνιστικές. Στον πρώτο όμιλο θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 και στο δεύτερο όμιλο οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-16. Ανεξάρτητα από τον όμιλο που θα λάβουν μέρος, οι ομάδες θα μεταφέρουν στη δεύτερη φάση τους βαθμούς που θα έχουν εξασφαλίσει στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος.

Οι τρεις πρώτες ομάδες από τον πρώτο όμιλο θα εξασφαλίσουν άνοδο στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας 2026 -2027 και οι τελευταίες τρεις ομάδες από το δεύτερο όμιλο, θα διαβαθμιστούν στο Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας.