Χρειάζεται… κάτι από το ΓΣΠ

Η ΑΕΛ θα μπορούσε να πάει στο ΓΣΠ για να παίξει με την Ομόνοια υπό καλύτερες προϋποθέσεις. Η ισοπαλία όμως και ο τρόπος που αυτή ήρθε στο παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας δεν το επέτρεψαν. Συν τοις άλλοις είναι και οι πολλές απουσίες.

O Πάολο Τραμετσάνι δεν υπολογίζει στους Στεφάνοβιτς, Ζράντι, Μακρή, Μπογκντάν και Σινγκ για το ντέρμπι με τους πράσινους. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πως είναι αντικειμενικές οι δυσκολίες για τους «λέοντες». Παρ' όλα αυτά, τέτοιες συνθήκες ενίοτε λειτουργούν προς όφελος της ομάδας που τις αντιμετωπίζει.

Η ΑΕΛ έχει μεγάλη ανάγκη μία καλή εμφάνιση και ένα καλό αποτέλεσμα στο ΓΣΠ. Μιλάμε για μία ομάδα που έκανε πάρα πολλές αλλαγές το καλοκαίρι, συνεπώς θέλει χρόνο για να δέσει ως σύνολο. Ο χρόνος στο ποδόσφαιρο κερδίζεται με το αποτέλεσμα και η ΑΕΛ, σε περίπτωση που φύγει από τη Λευκωσία αλώβητη, θα μπορέσει να αλλάξει πρώτα την ψυχολογία της προκειμένου να δουλέψει υπό καλύτερες συνθήκες.