Επέστρεψε στις νίκες και πλησίασε στο -2 η ΑΕΛ!

Καρδιοχτύπησε, όμως δεν το πλήρωσε!

Η ΑΕΛ επικράτησε 2-1 της Krasava E.N.Y για την 9η αγωνιστική στο «Αλφαμέγα Stadium» και παέι με... ηρεμία στη διακοπή. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι γαλαζοκίτρινοι έχουν 18 βαθμούς (-2 από την κορυφή!), ενώ η ομάδα του Ύψωνα έμεινε στους 5 και στην τελευταία θέση.

Όσον αφορά στην αναμέτρηση, το πρώτο ημίχρονο θα... ξεχαστεί νωρίς. Η μοναδική καλή στιγμή στο 45λεπτο ήταν το γκολ των γηπεδούχων, όταν ο Σινγκ με πλασέ στην κίνηση, άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Στο δεύτερο, αμφότερες παρουσίασαν πιο επιθετικό πρόσωπο, όμως η ΑΕΛ ήταν αυτή που πήρε αέρα δύο γκολ με τον Καρώ που ευστόχησε προ κενής εστίας μετά από εκτέλεση κόρνερ. Η ομάδα του Ύψωνα δεν έχασε τις ελπίδες της, μείωσε με τον Πάρντο και προσπάθησε για την έκπληξη, ωστόσο στα τελευταία στάδια του αγώνα, ο Ταβάρες έβαλε τέλος με γκολ για το 3-1. Στα αρνητικά για το σύνολο του Μαρτίνς, οι δύο αναγκαστικές αλλαγές των Παρούτη και Μουγκέ.

Τέλος, στη συνέχεια (10η αγωνιστική), η ΑΕΛ θα αναμετρηθεί με την Καρμιώτισσα (22/11) και η Krasava Ε.Ν.Υ θα κοντραριστεί με την Ανόρθωση (23/11).

To LIVE του αγώνα

90'+5 Τέλος του αγώνα.

90'+1 Ο Κιάκος σε τετ-α-τετ βρήκε σε ετοιμότητα τον Καπίνο που έδιωξε δύσκολα.

88' ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ! Ο Ταβάρες φάτσα με την εστία διαμορφώνει το 3-1.

81' ΓΚΟΛ για την Krasava E.N.Y! Ο Πάρντο με εύστοχο πλασέ σε τετ-α-τετ μείωσε σε 2-1.

76' ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ! Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Καρώ βρέθηκε εντελώς ανενόχλητος και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

70' Δεν πρόλαβε να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα ο Μουγκέ ενώ ήταν σε πολύ καλή θέση, μετά από αντεπίθεση.

59' Πρώτη φάση στο δεύτερο 45λεπτο με τον Παρούτη, ο οποίος με πλασέ έστειλε τη μπάλα μόλις έξω.

46' Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.

45'+2 Τέλος πρώτου μέρους.

33' ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ! Με εντυπωσιακό πλασέ στην κίνηση ο Σινγκ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

31' Τεράστια φάση για την ομάδα του Ύψωνα. Σε τετ-α-τετ ο Μπούντνικ βρήκε σε ετοιμότητα τον Καπίνο που έδιωξε με τα πόδια!

10' Προϋποθέσεις αλλά χωρίς ευκαιρίες το πρώτο 10λεπτο για τις δύο ομάδες. Δείχνουν διάθεση να επιτεθούν όμως δεν προκύπτει κάποια αξιόλογη φάση.

1' Σέντρα στη Λεμεσό!

ΑΕΛ: Καπίνο, Κονσεισάο, Καρώ, Γκόμες, Ζντραφκόφσκι, Ταβάρες (89′ Παπαγεωργίου), Ουντέν, Μουγκέ (73′ Ζ. Ταβάρες), Μιλοσάβλιεβιτς, Σινγκ (89′ Τζιόφρι), Παρούτης (65′ Aλμέιδα).

Krasava Ε.Ν.Υ: Χριστοδούλου, Τσεπάκ, Ντε Λούκας, Κατελάρης, Κιάκος, Μπόατενγκ (78′ Μελνιτσένκο), Παπαφώτης (57′ Παναγίδης), Αγγελή (46′ Πάρντο), Ταμπέκου (57′ Αθανασίου), Μπούντνικ (78′ Σέρντιουκ), Kεϊτά.

ΣΚΟΡΕΡ: 33' Σινγκ, 76' Καρώ, 88' Ταβάρες / 81' Πάρντο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 60' Παρούτης / 28' Κονέ, 39' Ταμπέκου, 86΄ Πάρντο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας