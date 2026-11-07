Τους κρατά στο... γήπεδο ο Παπαδόπουλος

Μέσα σε κλίμα εορτασμών για τη συμπλήρωση 100 χρόνων του συλλόγου, ο ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό (19:00) παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής με τον Άρη στο ΓΣΠ. Όπως συνηθίζουν φέτος οι γαλαζοκίτρινοι, θα ανακοινώσουν την αποστολή το πρωινό της Κυριακής, λίγες ώρες ουσιαστικά πριν το μεγάλο ματς με τον Άρη.

Όπως σημειώσαμε νωρίτερα, στις τάξεις του κόσμου της ομάδας υπάρχει ενθουσιασμός και μεγάλη ανυπομονησία για τις εκδηλώσεις της Κυριακής στο ΓΣΠ. Αυτό που απορρέει από το ρεπορτάζ είναι πως οι ιθύνοντες της ομάδας ετοιμάζουν ένα φαντασμαγορικό θέαμα, το οποίο ο ΑΠΟΕΛίστας θα θυμάται για πάντα.

Από εκεί και πέρα, όμως, είναι και το αγωνιστικό. Προφανώς και τα όσα συζητούνται από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ φτάνουν στ' αυτιά των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ωστόσο, φρόντισε το τελευταίο διάστημα να κρατήσει το μυαλό των παικτών του στο… χορτάρι. Ναι, είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι αυτό με τον Άρη και, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα, τα όσα θα ακολουθήσουν θα μείνουν αξέχαστα. Παρόλα αυτά, με το πρωτάθλημα να είναι σε εξέλιξη και τον ΑΠΟΕΛ να προσπαθεί να σταθεροποιήσει την απόδοσή του και τα θετικά αποτελέσματα, η νίκη είναι επιτακτική ανάγκη.

Η ομάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες (μέσα και το κύπελλο), ενώ η τελευταία ήττα της καταγράφεται στις 12/9 από την Ανόρθωση. Έκτοτε ακολούθησαν έξι παιχνίδια, με τους γαλαζοκιτρίνους να μετρούν 4 νίκες και δύο ισοπαλίες. Ο στόχος, λοιπόν, δεν είναι άλλος από το να πάρει η ομάδα άλλη μία νίκη και να πάει στη διακοπή με την ψυχολογία στα ύψη. Αυτό, μόνο εύκολο δεν αναμένεται να είναι. Ο Άρης είναι ιδιαίτερα ανεβασμένος και θα ταξιδέψει στο ΓΣΠ με βλέψεις για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Γι' αυτό, λοιπόν, οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να καταφέρουν να εφαρμόσουν το πλάνο του προπονητή στο έπακρο για να φτάσουν στη νίκη. Ένα τρίποντο που, αν έρθει, δεδομένα θα ανεβάσει την ομάδα πιο ψηλά στη βαθμολογία μιας και ο Άρης έχει έως τώρα έναν βαθμό (15) περισσότερο από τον ΑΠΟΕΛ. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει για το ματς με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» τους Σάστρε (τιμωρημένος) και Σωτηρίου (ανέτοιμος).