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Eίναι άτυχη είναι όμως και επιπόλαια η Πάφος FC

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Με έναν βαθμό σε τρεις αγώνες, η πρόκριση στην 24άδα δυσκολεύει.

H προσπάθεια δεν αρκούσε. Και όταν παίζεις με ποιοτικές ομάδες, τα λάθη ή επιπολαιότητες δεν... συγχωρούνται. Η Πάφος FC για μεγάλο διάστημα έστησε στον τοίχο την Τβέντε, όμως στο τέλος επέστρεψε από την Ολλανδία με άδεια χέρια και την απογοήτευση να είναι έκδηλη στα πρόσωπα των ανθρώπων της παφιακής ομάδας.

O Λέλε, από... ωραίος, έγινε μοιραίος μιας και έχασε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 0-2, έχοντας βάλει την γκολάρα για το 0-1 και δευτερόλεπτα μετά ήρθε η ισοφάριση. Επίσης η αποβολή του έγειρε την πλάστιγγα προς την Τβέντε που πέτυχε τα άλλα δύο γκολ και κέρδισε την αναμέτρηση. Γενικά, οι λεπτομέρειες για ακόμη μία φορά δεν ήταν μαζί της.

Δεν χάθηκε η πρόκριση για την 24άδα, όμως, με έναν βαθμό σε τρεις αγώνες, σαφώς και έχουν δυσκολέψει πολύ τα δεδομένα και θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο νίκες στα επόμενα τρία ματς, μπας και προλάβει. Θα ακολουθήσει η εντός έδρας δοκιμασία με τη Μίντιλαντ (26/11), στη συνέχεια θα παίξει με τη Μίαλμπι εκτός και στο φινάλε θα παίξει με τη Χαρτς εντός έδρας (17/12).

Ήταν το έκτο σερί ματς που η Πάφος δεν κερδίζει. Τρία ευρωπαϊκά και άλλα τρία εντός των τειχών. Και αυτό ασφαλώς είναι κάτι που προβληματίζει. Στο μεταξύ, αντί να μειώνονται τα προβλήματα για τον Σα Πίντο ολοένα και αυξάνονται. Ο Νταβίντ Λουίζ αποχώρησε τραυματίας και το πιθανότερο σενάριο είναι πως θα μπει και αυτός στα πιτς. Ήδη βρίσκονται εκεί οι Γκολντάρ, Ενγκαμαλέου, Πιέλ και Πέπε.

Στον ορίζοντα είναι η εντός έδρας αναμέτρηση με την Ομόνοια 29ης Μαΐου (08/11, 19:00), όπου σαφώς η επάνοδος στις νίκες αποτελεί μονόδρομο.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΠΑΦΟΣ FC

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