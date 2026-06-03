Ανακοίνωσε Σάββα Δαμιανού

Ο ΑΣΙΛ Λύσης ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σάββα Δαμιανού, ο οποίος επιστρέφει για τρίτη φορά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μας, έχοντας υπηρετήσει τον ΑΣΙΛ τις περιόδους 2011-12 και 2013-15.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογό μας, συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες, πανηγυρίζοντας και άνοδο κατηγορίας.Με εμπειρία, πάθος και απόλυτη γνώση του συλλόγου, αναλαμβάνει να οδηγήσει την ομάδα μας στη νέα αγωνιστική περίοδο, με στόχο τη δημιουργία ενός συνόλου αντάξιου της ιστορίας και των απαιτήσεων του ΑΣΙΛ.Σάββα, σε καλωσορίζουμε ξανά στην οικογένεια του ΑΣΙΛ και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία.Καλή αρχή, κόουτς!