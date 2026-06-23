O Ρονάλντο ξεπέρασε και το ρεκόρ του Εσουέμπιο από το 1966

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε για δεύτερη φορά στην αναμέτρηση, διαμορφώνοντας το 3-0 στο 39ο λεπτό και γράφοντας ιστορία.

Συγκεκριμένα, έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα του Μπρούνο Φερνάντες, ο Πορτογάλος σταρ βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0 της ομάδας του.

Το συγκεκριμένο τέρμα αποτέλεσε το 10ο γκολ του «CR7» σε Παγκόσμια Κύπελλα, με τον ίδιο να ξεπερνά τον θρύλο Εουσέμπιο, ο οποίος είχε σταματήσει στα 9, και να ανεβαίνει μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας για την Πορτογαλία.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο «Μαύρος Πάνθηρας» είχε σημειώσει και τα 9 γκολ του σε Μουντιάλ στη διοργάνωση του 1966 στην Αγγλία!

Πηγή: sport-fm.gr