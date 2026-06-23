Πεντάρα για την Πορτογαλία στην ιστορική βραδιά του Ρονάλντο!

Η Πορτογαλία έβγαλε αντίδραση, έπαιξε με την ένταση και την ποιότητα που αρμόζει σε ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης και διέλυσε με 5-0 το Ουζμπεκιστάν για τη 2η αγωνιστική, φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς στον 11ο όμιλο.

Οι Ίβηρες δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει την πρωτιά του ομίλου, θα περιμένουν την έκβαση του αγώνα Κολομβίας-Κονγκό για να γνωρίζουν τι θα χρειάζονται την τελευταία αγωνιστική κόντρα στους Νοτιαμερικάνους για την κατακτήσουν.

Η βραδιά, πάντως, ανήκε ολοκληρωτικά στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο αρχηγός των Πορτογάλων σκόραρε δύο φορές, έφτασε τα 10 τέρματα σε Μουντιάλ και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που βρίσκει δίχτυα σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις.

Αποθεωνόταν συνεχώς από τον κόσμο στις εξέδρες, αναζήτησε μέχρι τέλους το χατ-τρικ, αλλά παράλληλα έδειξε και την αλτρουιστική πλευρά του, παραχωρώντας εκτέλεση φάουλ στον Νούνο Μέντες, ο οποίος τον δικαίωσε.

Το ματς:

Η Πορτογαλία μπήκε με διάθεση να καθαρίσει νωρίς την υπόθεση νίκη και προειδοποίησε μόλις στο 2', όταν ο Ζοάο Νέβες πάτησε περιοχή και έστρωσε στον Μπρούνο Φερνάντες, το σουτ του οποίου κόντραρε.

Το γκολ δεν άργησε να έρθει. Στο 6', ο Ζοάο Κανσέλο σέντραρε ιδανικά από τα δεξιά και ο Κριστιάνο Ρονάλντο με εντυπωσιακό βολ πλανέ νίκησε τον Νεϊμάτοφ, ανοίγοντας το σκορ και γράφοντας παράλληλα ιστορία.

Στο 13' οι Πορτογάλοι κέρδισαν φάουλ σε εξαιρετική θέση. Το γήπεδο περίμενε τον Κριστιάνο, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του, όμως εκείνος έκανε στην άκρη. Ο Νούνο Μέντες ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατό σουτ έκανε το 2-0 στο 17', με τον Ρονάλντο να σπεύδει πρώτος να πανηγυρίσει με τον συμπαίκτη του.

Το Ουζμπεκιστάν προσπάθησε να πιέσει ψηλά και να πάρει ρίσκα, όμως το γκολ του Γκάνιεφ στο 29' ακυρώθηκε για φάουλ πάνω στον Κανσέλο, με την Πορτογαλία να αποφεύγει τις περιπέτειες.

Στο 39' οι Ίβηρες χτύπησαν ξανά. Ο Μπρούνο Φερνάντες βρήκε εξαιρετικά τον Ρονάλντο στην αντεπίθεση και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το 3-0, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στο ενδιαφέρον της αναμέτρησης πριν από την ανάπαυλα.

Το δεύτερο μέρος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με την Πορτογαλία να κυκλοφορεί την μπάλα και το Ουζμπεκιστάν να μην μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά. Ο Ρονάλντο άγγιξε το χατ-τρικ στο 58', όταν μετά από εξαιρετική κομπίνα με τον Μπρούνο Φερνάντες βρέθηκε απέναντι από τον Νεϊμάτοφ, ο οποίος πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση.

Το 4-0 ήρθε στο 60', όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα κόντραρε στον Χουσάνοφ και κατέληξε στα δίχτυα, ενώ το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ραφαέλ Λεάο στο 90+7'. Έπειτα από γύρισμα του Σεμέδο που κόντραρε, ο επιθετικός της Μίλαν εξαπέλυσε έναν ασταμάτητο κεραυνό μέσα από την περιοχή, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0 σε μια βραδιά που η Πορτογαλία χρειαζόταν όσο τίποτε άλλο να δώσει απαντήσεις. Και τις έδωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο.

Πηγή: sport-fm.gr