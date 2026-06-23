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Λίγα λόγια, σκληρή δουλειά...

ΓΗΠΕΔΟ

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Λίγα λόγια, σκληρή δουλειά...

Ένα μήνα πριν το πρώτο της ευρωπαϊκό ραντεβού, η Ομόνοια ξεκίνησε τις… μηχανές

Και στόχος της είναι όταν θα κληθεί να παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ - Σουτιέσκα για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, να είναι πανέτοιμη. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει και πολύς χρόνος.

Ο Χένινγκ Μπεργκ σφύριξε την έναρξη των προπονήσεων που από χθες και μέχρι την Παρασκευή θα πραγματοποιούνται στην Κυπερούντα. Εκεί όπου για την ώρα βρέθηκε μόλις ένα νέο πρόσωπο, ο Τζέιντεν Μοντνόρ. To άλλο απόκτημα, ο Ανδρόνικος Κακουλλής θα ενσωματωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο αφού μαζί με κάποιους άλλους διεθνείς πήραν άδεια. «Πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας, ώστε όταν ξεκινήσουν τα προκριματικά του Champions League να είμαστε έτοιμοι και να αγωνιστούμε όσο πιο κοντά γίνεται στο κορυφαίο μας επίπεδο», σχολίασε στις πρώτες του τοποθετήσεις ο Χένινγκ Μπεργκ.

Δήλωσε ικανοποιημένος που διατηρήθηκε ο βασικός κορμός «γιατί οι παίκτες αυτοί είχαν μια πολύ καλή χρονιά πέρσι» και αναφερόμενος στον Μοντνόρ είπε πως πρόκειται για διαφορετικό παίκτη από ό,τι είναι ο Σεμέδο: «Έχει ορισμένες ξεχωριστές αρετές που θέλουμε πολύ να δούμε στην ομάδα μας».

Γενικά ο Μπεργκ δεν είπε πολλά και το μότο που ήθελε να στείλει είναι λίγα λόγια και σκληρή δουλειά.

Περιμένουν την ευκαιρία

Στην Κυπερούντα βρίσκονται και αρκετοί νεαροί οι οποίοι θα αξιολογηθούν από τον Χένινγκ Μπεργκ και ελπίζουν να πείσουν τον Νορβηγό τεχνικό. Σίγουρα, δεν μπορούν να ανεβούν όλοι στην πρώτη ομάδα αλλά τους δίνεται η ευκαιρία να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους. Πρόκειται για τους: Ορέστη Στυλιανού (2011, τερματοφύλακας), Γιώργο Χριστοδούλου (2008, τερματοφύλακας), Μάικ Αντωνίου (2008, αριστερό μπακ), Παναγιώτη Χριστοφόρου (2008, δεξί μπακ), Θέο Καζακαίος (2010, αμυντικός μέσος), Γαβριήλ Ψηλογένης (2007, μέσος). Από εκεί και πέρα, οι Χρίστος Κωνσταντινίδης (2008, αμυντικός), Κωνσταντίνος Παναγή (2007, ακραίος επιθετικός), Χρύσης Ευαγγέλου (2007, ακραίος επιθετικός) ήταν και πέρσι στην ομάδα ενώ επέστρεψε από δανεισμό ο Αντρέας Χατζηευαγγέλου (2006, αμυντικός).

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