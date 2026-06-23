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Νέο ΤΖΑΚΠΟΤ στο Τζόκερ - Ένας τυχερός στη 2η κατηγορία (23/06)

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέο ΤΖΑΚΠΟΤ στο Τζόκερ - Ένας τυχερός στη 2η κατηγορία (23/06)

Οι αριθμοί του Τζόκερ (23/06/2026)

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Tρίτης (23/06) η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ, με την 1η κατηγορία του παιχνιδιού της Allwyn να μοιράζει 2.600.000.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι:  42, 21, 18, 12 και 4και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 19. 

Δεν βρέθηκαν τυχερός στην πρώτη κατηγορία, ενώ υπήρχε ένας στη δεύτερη και παίρνει 100.000 ευρώ.

Η επόμενη κλήρωση είναι την Πέμπτη, 25 Ιουνίου, με το ποσό να ανεβαίνει στα 2.900.000.

Η κλήρωση:

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ΚΥΠΡΟΣ

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