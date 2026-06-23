«Συμφώνησε με τη Ζάλγκιρις ο Βαλατσιούνας και επιστρέφει στην πατρίδα του»

Η μεγάλη επιστροφή του Γιόνας Βαλαντσιούνας στην Ευρώπη, όπως όλα δείχνουν, είναι μόλις μία ανάσα μακριά!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews, ο Λιθουανός σέντερ τα έχει βρει σε όλα με τη Ζάλγκιρις Κάουνας και αναμένεται να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά από 14 χρόνια παρουσίας στο ΝΒΑ.

Ο παίκτης που πέρυσι το καλοκαίρι είχε φτάσει πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό, πήρε πλέον τη μεγάλη απόφαση να γυρίσει στην Ευρώπη και στη χώρα του, αποχωρώντας από τους Ντένβερ Νάγκετς.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει οριστικά για τα επόμενα δύο χρόνια και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Βαλαντσιούνας αγωνίστηκε σε 65 αναμετρήσεις, μετρώντας 8,7 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Πηγή: sport-fm.gr