Κινήσεις ουσίας με παράδειγμα... Σταφυλίδη

Είναι δεδομένο ότι οι γαλαζοκίτρινοι θα προχωρήσουν σε αρκετές κινήσεις, με στόχο να δημιουργηθεί μία ανταγωνιστική ομάδα, έτοιμη να παλέψει για τους στόχους της τη νέα σεζόν.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει καταστήσει σαφές τόσο στη διοίκηση, όσο και στον Ζήση Βρύζα, το αγωνιστικό πλάνο που θέλει να έχει η ομάδα του. Από εκεί και πέρα, έχει εισηγηθεί ποδοσφαιριστές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και περιμένει την κατάληξη των συζητήσεων. Το θέμα είναι πως οι ιθύνοντες του συλλόγου θα πρέπει να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν το περιθώριο λάθους. Είναι γνωστά τα δεδομένα στον σύλλογο, συνεπώς το στοίχημα είναι όπως γίνουν μεταγραφές ουσίας. Παίκτες που θα μπορέσουν άμεσα να προσαρμοστούν και άμεσα να προσφέρουν στην ομάδα.

Εάν επιχειρήσουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα παίκτη που ήρθε πέρυσι και υπερκάλυψε αυτά τα κριτήρια, τότε μπορούμε να αναφερθούμε στον Κώστα Σταφυλίδη. Ο Ελλαδίτης ήταν εκ των διακριθέντων της περσινής σεζόν. Χαρακτηριζόταν από σταθερότητα στην απόδοσή του και ουσιαστική συνεισφορά. Τα ονόματα που βγήκαν προς τα έξω έως τώρα για τον ΑΠΟΕΛ, αφορούν παίκτες τους οποίους γνωρίζουν από πρώτο χέρι οι Νίκος Παπαδόπουλος και Ζήσης Βρύζας. Οι Λημνιός και Λοντίγκιν, είναι οι ποδοσφαιριστές για τους οποίους έχουν ξεκάθαρη άποψη οι δύο Ελλαδίτες.

Ανεξάρτητα αν κλείσουν ή όχι, αυτό δείχνει προς τα πού κινούνται στον ΑΠΟΕΛ.