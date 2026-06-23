ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κινήσεις ουσίας με παράδειγμα... Σταφυλίδη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Κινήσεις ουσίας με παράδειγμα... Σταφυλίδη

Ο προγραμματισμός στον ΑΠΟΕΛ είναι σε εξέλιξη και το επόμενο διάστημα θα μπει στα βαθιά, με τις πρώτες προσθήκες να αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους της ομάδας

Είναι δεδομένο ότι οι γαλαζοκίτρινοι θα προχωρήσουν σε αρκετές κινήσεις, με στόχο να δημιουργηθεί μία ανταγωνιστική ομάδα, έτοιμη να παλέψει για τους στόχους της τη νέα σεζόν.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει καταστήσει σαφές τόσο στη διοίκηση, όσο και στον Ζήση Βρύζα, το αγωνιστικό πλάνο που θέλει να έχει η ομάδα του. Από εκεί και πέρα, έχει εισηγηθεί ποδοσφαιριστές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και περιμένει την κατάληξη των συζητήσεων. Το θέμα είναι πως οι ιθύνοντες του συλλόγου θα πρέπει να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν το περιθώριο λάθους. Είναι γνωστά τα δεδομένα στον σύλλογο, συνεπώς το στοίχημα είναι όπως γίνουν μεταγραφές ουσίας. Παίκτες που θα μπορέσουν άμεσα να προσαρμοστούν και άμεσα να προσφέρουν στην ομάδα. 

Εάν επιχειρήσουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα παίκτη που ήρθε πέρυσι και υπερκάλυψε αυτά τα κριτήρια, τότε μπορούμε να αναφερθούμε στον Κώστα Σταφυλίδη. Ο Ελλαδίτης ήταν εκ των διακριθέντων της περσινής σεζόν. Χαρακτηριζόταν από σταθερότητα στην απόδοσή του και ουσιαστική συνεισφορά. Τα ονόματα που βγήκαν προς τα έξω έως τώρα για τον ΑΠΟΕΛ, αφορούν παίκτες τους οποίους γνωρίζουν από πρώτο χέρι οι Νίκος Παπαδόπουλος και Ζήσης Βρύζας. Οι Λημνιός και Λοντίγκιν, είναι οι ποδοσφαιριστές για τους οποίους έχουν ξεκάθαρη άποψη οι δύο Ελλαδίτες.

Ανεξάρτητα αν κλείσουν ή όχι, αυτό δείχνει προς τα πού κινούνται στον ΑΠΟΕΛ.  

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κινήσεις ουσίας με παράδειγμα... Σταφυλίδη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υποσχέθηκε κούρεμα Ρονάλντο, αν η Γερμανία κατακτήσει τον τίτλο

World Cup 2026

|

Category image

Λίγα λόγια, σκληρή δουλειά...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέο ΤΖΑΚΠΟΤ στο Τζόκερ - Ένας τυχερός στη 2η κατηγορία (23/06)

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πεντάρα για την Πορτογαλία στην ιστορική βραδιά του Ρονάλντο!

World Cup 2026

|

Category image

O Ρονάλντο ξεπέρασε και το ρεκόρ του Εσουέμπιο από το 1966

World Cup 2026

|

Category image

Ο Τραμπ θα απονείμει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τον Ινφαντίνο

Category image

Ο Τραμπ θα απονείμει το τρόπαιο του τελικού μαζί με τον Ινφαντίνο

World Cup 2026

|

Category image

Τέλος η Μαγιόρκα για τον Τσιτσιπά

Τένις

|

Category image

Ρονάλντο έγινε ο πρώτος στην ιστορία που σκοράρει σε έξι Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

«Συμφώνησε με τη Ζάλγκιρις ο Βαλατσιούνας και επιστρέφει στην πατρίδα του»

EUROLEAGUE

|

Category image

Μέσι σε τροχιά «Χρυσού Παπουτσιού» – Έγραψε ιστορία ξεπερνώντας τον Κλόζε

Category image

Ανακοίνωσε τον Ινιάκι Πένια ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Πήγε στα γραφεία με τον Μαντούκα κι έβαλε υπογραφές!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Πιο έντονο το φλερτ με Γκέρετς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη