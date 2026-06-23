Ο Τραμπ θα απονείμει το τρόπαιο του τελικού μαζί με τον Ινφαντίνο

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα δώσει το «παρών» στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου στο στάδιο της Νέας Υόρκης - Νιου Τζέρσεϊ και θα συμμετάσχει στην απονομή του τροπαίου στους νικητές, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Fox and Friends», ο επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας δήλωσε ότι θα βρεθεί δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια του τελικού.

«Θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο, θα απολαύσουμε τον τελικό και φυσικά θα απονείμουμε μαζί το τρόπαιο στους νικητές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ινφαντίνο.

Η FIFA δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχόλια πέραν των δηλώσεων του προέδρου της.

Ο Ινφαντίνο έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενή σχέση με τον Τραμπ. Τον Δεκέμβριο μάλιστα του απένειμε το πρώτο FIFA Peace Prize (βραβείο ειρήνης), έναν θεσμό που δημιούργησε η παγκόσμια ομοσπονδία.

Ο Τραμπ είχε βρεθεί και πέρυσι στο ίδιο στάδιο του Ιστ Ράδερφορντ, όταν απένειμε το τρόπαιο στην Τσέλσι μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Τότε είχε προκαλέσει αίσθηση καθώς παρέμεινε στο κέντρο των πανηγυρισμών της αγγλικής ομάδας κατά τη διάρκεια της απονομής, γεγονός που προκάλεσε αμηχανία σε ορισμένους ποδοσφαιριστές.

Το τελευταίο διάστημα ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει το «παρών» σε αρκετές μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων ο τελικός ανδρών του US Open στο τένις, το Ryder Cup στο γκολφ και οι τελικοί του ΝΒΑ στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, με το στάδιο της Νέας Υόρκης - Νιου Τζέρσεϊ να φιλοξενεί συνολικά οκτώ αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου τελικού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ