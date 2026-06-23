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Πιο έντονο το φλερτ με Γκέρετς

ΓΗΠΕΔΟ

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Πιο έντονο το φλερτ με Γκέρετς

Κερδίζει έδαφος η περίπτωση του Κάρελ Γκέρετς, ούτως ώστε να βρεθεί στον πάγκο της Ανόρθωσης.

 Ένα κεφάλαιο που οι άνθρωποι της «Κυρίας» θέλουν να κλείσουν το συντομότερο, ούτως ώστε να… ησυχάσουν και να δουν τα υπόλοιπα θέματα. Ο 44χρονος Βέλγος συνοδεύεται από ένα βιογραφικό που δεν μπορεί να θεωρηθεί άσχημο. Η παρουσία του στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για έναν χρόνο (01/07/2022-30/06/2023) δεν ήταν αποτυχημένη, παρόλο που χάθηκε ο τίτλος στις λεπτομέρειες. Μαζί της δε έκανε και καλή πορεία στην Ευρώπη. Στη συνέχεια βρέθηκε στον πάγκο της γερμανικής Σάλκε στη Β΄ Κατηγορία της Γερμανίας (2023-24), ενώ την περσινή σεζόν κοούτσαρε τη γαλλική Ρεμς, στη Ligue 2.

Σίγουρα το εμπάργκο μεταγραφών είναι κάτι που αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στο να πειστεί, όχι μόνο ο Γκέρετς αλλά οποιοσδήποτε προπονητής. Όμως στην Ανόρθωση «επενδύουν» στο γεγονός ότι υπάρχει νέα τάξη πραγμάτων στο διοικητικό μέτωπο και πως είναι ομάδα με ιστορία, ένα στοιχείο που δεν μπορεί να παραγνωριστεί. Υπάρχει, λοιπόν, αισιοδοξία για να πει το «ναι» ο Γκέρετς, αλλά την ίδια ώρα μελετούνται και άλλες περιπτώσεις.

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