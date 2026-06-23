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Ρονάλντο έγινε ο πρώτος στην ιστορία που σκοράρει σε έξι Μουντιάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ρονάλντο έγινε ο πρώτος στην ιστορία που σκοράρει σε έξι Μουντιάλ!

Tα κατάφερε ο Πορτογάλος!

Έπειτα από 33 τελικές(!) και 10 ματς σε Euro και Μουντιάλ χωρίς γκολ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έσπασε επιτέλους την… κατάρα.

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας άνοιξε το σκορ απέναντι στο Ουζμπεκιστάν μόλις στο 6ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος ιδανικά το γύρισμα του Ζοάο Κανσέλο από τα δεξιά και με εντυπωσιακό τελείωμα έγραψε το 1-0.

Το γκολ προκάλεσε ξέσπασμα χαράς από τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, ο οποίος πανηγύρισε με πάθος, δίνοντας τη δική του απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν ότι μπορεί ακόμη να βρίσκει δίχτυα σε μεγάλη διοργάνωση! Με αυτό το τέρμα, μάλιστα, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ, γράφοντας ένα ακόμη μοναδικό ρεκόρ!

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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