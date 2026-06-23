Μένουν στο ΘΟΪ Λακατάμιας οι Παπαδόπουλος, Παπασωφρονίου και Παρασκευά

Η Ένωση Νέων ΘΟΪ Λακατάμιας ανακοίνωσε τη συνέχιση της συνεργασίας της με τους Γιώργο Παπαδόπουλο, Κωνσταντίνο Παπασωφρονίου και Μόδεστο Παρασκευά, τρεις ποδοσφαιριστές που αποτελούν σημαντικά στελέχη του αγωνιστικού μας κορμού.

Οι Γιώργος Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Παπασωφρονίου ήταν ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές με τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας την αξία, τη συνέπεια και την καθοριστική συμβολή τους στην πορεία της ομάδας. «Η ποιότητα, η εμπειρία και η ηγετική τους φυσιογνωμία αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για το σύνολό μας και αναμένεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στη φετινή προσπάθεια», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Στη συνέχεια σημειώνεται: «Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η παραμονή του Μόδεστου Παρασκευά. Παρότι την περσινή χρονιά επηρεάστηκε σημαντικά από τραυματισμούς που τον κράτησαν εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ομάδα μας εξακολουθεί να πιστεύει απόλυτα στις δυνατότητές του. Ο Μόδεστος έχει πλέον επιστρέψει κατάλληλα σε σωματική και πνευματική κατάσταση και είμαστε βέβαιοι ότι διαθέτει όλα τα εφόδια για να αποτελέσει ηγετική μορφή στην αμυντική μας γραμμή τη νέα αγωνιστική περίοδο».