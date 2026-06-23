Υποσχέθηκε κούρεμα Ρονάλντο, αν η Γερμανία κατακτήσει τον τίτλο

Μία ιδιαίτερη υπόσχεση έδωσε ο Τζέιμι Λέβελιν ενόψει της συνέχειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δηλώνοντας ότι θα υιοθετήσει το διάσημο κούρεμα του Ρονάλντο από το Μουντιάλ του 2002, εφόσον η Γερμανία κατακτήσει το τρόπαιο.

Ο Γερμανός μέσος είχε πρόσφατα αλλάξει τη φωτογραφία προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και τον εμφάνιζε με το χαρακτηριστικό τριγωνικό κούρεμα που είχε κάνει διάσημο ο Βραζιλιάνος θρύλος κατά την πορεία προς την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε μεγάλη απήχηση, με τον ίδιο τον Ρονάλντο να ενημερώνεται σχετικά και να στέλνει στον Λέβελιν μία υπογεγραμμένη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας.

«Είδατε ότι άλλαξα τη φωτογραφία προφίλ μου με το κούρεμα του Ρονάλντο. Ήταν απλώς για διασκέδαση, αλλά πήρε τόσο μεγάλη δημοσιότητα που ο πραγματικός Ρονάλντο μου έστειλε μια φανέλα. Ένας Βραζιλιάνος δημοσιογράφος μου την παρέδωσε», δήλωσε ο ποδοσφαιριστής σε συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας το δώρο.

Όταν ρωτήθηκε αν θα τολμούσε να υιοθετήσει το ίδιο κούρεμα, ο Λέβελιν απάντησε με χιούμορ αλλά και αποφασιστικότητα:

«Μέχρι τον τελικό έχουμε ακόμη αρκετούς αγώνες. Αν όμως κερδίσουμε τον τελικό, τότε θα κάνω αυτό το κούρεμα. Είναι η υπόσχεσή μου προς τη Γερμανία».

Η Γερμανία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλό της, μετά τις νίκες επί του Κουρασάο και της Ακτής Ελεφαντοστού, και ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Ισημερινό την Πέμπτη, πριν από τη φάση των «32».

Ο Λέβελιν υπογράμμισε ότι η ομάδα του δεν πρόκειται να υποτιμήσει τον αντίπαλό της.

«Ο Ισημερινός διαθέτει ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη. Ίσως να μην ξεκίνησαν καλά στο τουρνουά, αλλά εμείς θα βρούμε τις λύσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, στάθηκε στην ποιότητα και το βάθος του γερμανικού ρόστερ, με ιδιαίτερη αναφορά στον συμπαίκτη του στη Στουτγκάρδη, Ντένις Ούνταβ, ο οποίος έχει ήδη τρία γκολ και δύο ασίστ στα δύο πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης.

«Είναι υπέροχο να βλέπω τον Ντένις τόσο ψηλά στον πίνακα των σκόρερ. Το αξίζει απόλυτα. Έχουμε εξαιρετικό κλίμα στην ομάδα, το οποίο φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο. Στον πάγκο περνάμε καλά, συζητάμε συνεχώς και όταν μπαίνουμε στο παιχνίδι είμαστε γεμάτοι ενθουσιασμό. Το περασμένο Σάββατο αυτό λειτούργησε ιδανικά για όλους τους αναπληρωματικούς», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ