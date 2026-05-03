Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση του πρωτάθλημα Ένταξης - Τα αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση του πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ, με τους αγώνες να είναι μονοί.

Πλέον οι 16 ομάδες που έχουν περάσει, θα παίξουν διπλούς αγώνες, εντός και εκτός με φόντο τα τέσσερα εισιτήρια ανόδου για την Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ.

Σάββατο 02.05.2026 / 16:00

ΚΝ ΘΟΪ Καλού Χωριού Λεμεσού – ΑΠΕΠ Πελενδρίου 1-2

Ομόνοια Παλαιομετόχου – ΕΝ Αγ. Αναργύρων 1-0

Τριπτόλεμος Ευρύχου – Ελπίδα Λιοπετρίου 3-3 (3-4 στα πέναλτι)

Μαντριά FC – Ελπίδα Αφάνειας 1-3

Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Νέων Παρεκκλησιάς FC 2025 1-0 (ο αγώνας διακόπηκε στο 90+4΄)

ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς – ΚΝ Αγίου Αμβροσίου 3-0

Π&Σ Ζακακίου – Μαζωτός FC 3-2

ΘΟΪ Πύργου - Ισχύς Λυθροδόντα 2-1

Κυριακή 03.05.2026 / 16:00

ΠΟ Άδωνις Ιδαλίου – Αναγέννηση Λυθροδόντα

Κούριον Επισκοπής – ΑΤΕ / ΠΕΚ Εργατών 1-2

ΑΠΟΠ Παλαικύθρου – ΑΤΕ / ΠΕΚ Παρεκκλησιάς 0-2

Α.Σ. Δίας Στροβόλου – Α.Σ. Ευαγόρας Παλληκαρίδης Πάφου 5-0

ΑΕΜ Μουτταγιάκας – Μιλτιάδης Τάλας 2-1

ΚΝ Πραστειού – Πρόοδος Καϊμακλίου

Απόλλων Γερίου – Διγενής Ακρίτας Ύψωνα 2-0

Ελπίδα Ξυλοφάγου – Δυναμό Περβολιών 1-1 (3-5 πέναλτι)