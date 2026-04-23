Την ώρα που βουίζει η πιάτσα ότι φεύγει, ο Γκαρσία συνεχίζει με μήνυμα πρόκρισης!

Μπορεί στον ΑΠΟΕΛ να φαίνεται να προκύπτει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Γιώργος Κωστή θα αναλάβει ως υπηρεσιακός, στην διάδοχη κατάσταση μετά την απομάκρυνση του Πάμπλο Γκαρσία, όμως την ίδια ώρα ο Ουρουγουανός τεχνικός στέλνει μήνυμα πρόκρισης.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του (διαβάστε ΕΔΩ) σχετικά με το συμβάν στο στάδιο «Αλφαμέγα», μετά το τέλος του αγώνα με τον Απόλλωνα, καταλήγει με το εξής σχόλιο:

«Τέλος, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι του ημιτελικού, η εικόνα και το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτά που θέλαμε. Έχουμε όμως πίστη για τον επαναληπτικό, όπου με την βοήθεια των φιλάθλων μας μπορούμε να ανατρέψουμε το εις βάρος μας αποτέλεσμα και να βρεθούμε στον τελικό».