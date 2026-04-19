Ομόνοια 29Μ και Καρμιώτισσα επιστρέφουν θριαμβευτικά στην Α' κατηγορία!

Την άνοδό τους στην πρώτη κατηγορία πανηγυρίζουν η Ομόνοια 29ης Μαΐου και η Καρμιώτισσα, οι οποίες ακολούθησαν τη Νέα Σαλαμίνα, που σφράγισε το εισιτήριο εδώ και αρκετό καιρό. Οι τρεις ομάδες ήταν αυτές που είχαν διαβαθμιστεί πέρσι από την Α’ κατηγορία, έτσι μετά από αποχή ενός χρόνου επιστρέφουν και πάλι στα μεγάλα σαλόνια.

Στην 13η αγωνιστική της β’ φάσης οι πράσινοι, δίχως να έχουν καμιά διάθεση να ρισκάρουν το οτιδήποτε, επικράτησαν με το ευρύ 5-1 της Δόξας και φτάνοντας τους 52 βαθμούς κλείδωσαν την άνοδό τους. Για λογαριασμό της Ομόνοιας 29Μ δίχτυα βρήκαν οι Αβραάμ (25’), Μέιρα (27’), Άμπρι (36’ πέν., 76’) και Ντα Σίλβα (72’), ανατρέποντας το σκορ της ομάδας της Κατωκοπιάς που είχε ανοίξει το σκορ στο 13’ με τον Ιωάννου.

Από την άλλη η ομάδα των Πολεμιδιών, με τέρμα του Θεοδόση Κύπρου στο 64’ υποχρέωσε την πρωταθλήτρια Νέα Σαλαμίνα στην πρώτη της ήττα στην τρέχουσα περίοδο, κερδίζοντας την με 1-0.

Έτσι, με τα τρίποντα που εξασφάλισαν, Ομόνοια 29ης Μαΐου και Καρμιώτισσα δεν επηρεάζονταν από όποιο αποτέλεσμα θα έφερνε, στον δικό της αγώνα η ΠΑΕΕΚ, η οποία ούτως ή αλλιώς ηττήθηκε εκτός έδρας με 6-3 από την Αγία Νάπα. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με 3-0 μόλις στο 5’ με τέρματα των Μπατζώνη (1’, 3’) και Γιανναρά (5’), με την ομάδα της Κερύνειας να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα έπειτα από αυτογκόλ του Περατικού (14’ αυτ.) και τέρματα των Ποζατσίδη (24’) και Πριντσίπε (39’). Η Αγία Νάπα, όμως, στο δεύτερο ημίχρονο με τους Αλαμπρίτη στο 54’, Σολωμού στο 84’ και Τσιάρα (90+4’) να χρίζονται σκόρερ πήρε το τρίποντο με 6-3.

13η αγωνιστική

ΑΣΙΛ – ΜΕΑΠ 2-1

Καρμιώτισσα – Νέα Σαλαμίνα 1-0

Αγία Νάπα – ΠΑΕΕΚ 6-3

Ομόνοια 29ης Μαΐου – Δόξα 5-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1, Νέα Σαλαμίνα 73

2. Ομόνοια 29ης Μαΐου 52

3. Καρμιώτισσα 52

4. ΠΑΕΚΚ 45

5. Δόξα 42

6. Αγία Νάπα 38

7. ΑΣΙΛ 31

8. ΜΕΑΠ 28

14η Αγωνιστική

24/04/26

17:00 ΜΕΑΠ - Ομόνοια 29ης Μαΐου

17:00 ΠΑΕΕΚ - Καρμιώτισσα

25/04/26

17:00 Δόξα - Αγία Νάπα

17:00 Νέα Σαλαμίνα - ΑΣΙΛ