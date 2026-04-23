Λοσάδα - ΑΠΟΕΛ: 3-0

Έχει το απόλυτο ο Αργεντίνος κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Ο Ερνάν Λοσάδα κέρδισε για άλλη μία φορά τον ΑΠΟΕΛ φέτος, αυτή την φορά στον θεσμό του κυπέλλου. Απόλλωνας και ΑΠΟΕΛ τέθηκαν αντιμέτωποι για τέταρτη φορά φέτος στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου. Οι γαλάζιοι έκαναν το πρώτο βήμα επικρατώντας με 4-2 και είναι με το ένα πόδι στον τελικό. Αυτή, ήταν η τρίτη νίκη της ομάδας της Λεμεσού επί του ΑΠΟΕΛ με τον Λοσάδα στον πάγκο. Προηγήθηκαν τα δύο τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος όπου ο Απόλλωνας κέρδισαν με 3-2 και 2-1. Ο ΑΠΟΕΛ μετρά μία νίκη φέτος απέναντι στον Απόλλωνα όμως στον πάγκο τότε ήταν ο Σωφρόνης Αυγουστή.

 

 

Ούτε στον Φέτελ αρέσουν οι νέοι κανονισμοί της F1

AUTO MOTO

|

Category image

Οριστικά Τέρζιτς ο αντι-Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα πρόθυρα διάλυσης η Λέστερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με μεγάλη ανατροπή συνεχίζει στη Μαδρίτη ο Τσιτσιπάς!

Τένις

|

Category image

Οιωνός κούπας με 11/12 και το μοναδικό παράδειγμα προς αποφυγή!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Θα ήταν προσβολή - Δεν το αξίζουμε»: Η Ιταλία δεν θέλει να πάρει τη θέση του Ιράν στο Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μήνυμα Γιαμάλ μετά τον τραυματισμό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Όχι» από CAS σε Ανόρθωση και οριστικό εμπάργκο μεταγραφών!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Νόιερ: «Δεν πρόκειται να ανακοινώσω τίποτα αυτή τη στιγμή»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά το δεξί του χέρι

ΑΕΚ

|

Category image

Οριστικά με κόσμο αλλά και με περιορισμούς το Ρεάλ - Χάποελ

EUROLEAGUE

|

Category image

Εκεί που την παρέλαβε

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η αντίδραση του Ταβάρες για τη μη ανάδειξή του σε αμυντικό της σεζόν

EUROLEAGUE

|

Category image

Τα ματς που χάνει ο Γιαμάλ: Το «κλάσικο» και η τελική ευθεία του πρωταθλήματος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρώτο παιχνίδι του β΄ γκρουπ με ξένο διαιτητή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

