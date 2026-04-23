Λοσάδα - ΑΠΟΕΛ: 3-0

Ο Ερνάν Λοσάδα κέρδισε για άλλη μία φορά τον ΑΠΟΕΛ φέτος, αυτή την φορά στον θεσμό του κυπέλλου. Απόλλωνας και ΑΠΟΕΛ τέθηκαν αντιμέτωποι για τέταρτη φορά φέτος στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου. Οι γαλάζιοι έκαναν το πρώτο βήμα επικρατώντας με 4-2 και είναι με το ένα πόδι στον τελικό. Αυτή, ήταν η τρίτη νίκη της ομάδας της Λεμεσού επί του ΑΠΟΕΛ με τον Λοσάδα στον πάγκο. Προηγήθηκαν τα δύο τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος όπου ο Απόλλωνας κέρδισαν με 3-2 και 2-1. Ο ΑΠΟΕΛ μετρά μία νίκη φέτος απέναντι στον Απόλλωνα όμως στον πάγκο τότε ήταν ο Σωφρόνης Αυγουστή.