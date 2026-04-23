Πριονίζεται η καρέκλα του Πάμπλο Γκαρσία

Επισήμως δεν λέγεται ακόμη τίποτα περί θέμα απομάκρυνσης του Πάμπλο Γκαρσία από τον πάγκο, όμως βλέποντας τις κινήσεις στην… περιρρέουσα ατμόσφαιρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η καρέκλα του Ουρουγουανού προπονητή πριονίζεται.

Οι συνεχόμενες αποτυχίες του ΑΠΟΕΛ και το θέμα Μαρκίνιος είναι κάποια από αυτά που καταλογίζονται στον Γκαρσία.

Πάντως, μέχρι να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση – αναμένεται να υπάρξει εντός της ημέρας, όπως και για τον Μαρκίνιος – τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο. Εξάλλου, θέμα με τον Γκαρσία έβγαινε προς τα έξω και τις προηγούμενες εβδομάδες, με την ομάδα της Λευκωσίας να συνεχίζει κανονικά με τον ίδιο προπονητή στον πάγκο της.

Σημειώνεται ότι το συμβόλαιο του Πάμπλο Γκαρσία είναι μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.