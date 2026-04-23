Τίτλος ή παράταση στο πρωτάθλημα Allwyn Γυναικών στο Χάντμπολ

Κρίσιμο παιχνίδι δίνουν το Σάββατο, 25 Απριλίου, στην Αθηένου η γηπεδούχος Ε.Ν. Αθηένου και τα CyView Λατσιά, στην πορεία για κατάκτηση του φετινού τίτλου στο πρωτάθλημα Allwyn Γυναικών στο Χάντμπολ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 18:00.

H ομάδα της Αθηένου προηγείται με 2-0 στη σειρά των παιχνιδιών και χρειάζεται άλλη μία επιτυχία προκειμένου να συμπληρώσει τις τρεις απαιτούμενες επιτυχίες για να εξασφαλίσει την κούπα.

Θυμίζουμε ότι η Ε.Ν. Αθηένου είχε επικρατήσει και στον πρώτο τελικό, εντός έδρας, με 24-21, ενώ στο δεύτερο πήρε το διπλό με 33-24.

Εφόσον, το συγκρότημα του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου πετύχει τη νίκη και σε αυτό το παιχνίδι, τότε θα επιστρέψει στις κατακτήσεις του πρωταθλήματος μετά από τρία χρόνια, με το προηγούμενο να χρονολογείται την περίοδο 2022-23.

Συνολικά, θα είναι το πέμπτο στην ιστορία της, μιας και πήρε επίσης τον τίτλο τις περιόδους 2013-14, 2017-18 και 2021-22.

Ξεκινάει η προημιτελική φάση

Την Παρασκευή, 24 Απριλίου, ξεκινάει η προημιτελική φάση στο Κύπελλο Allwyn Ανδρών, με τη διεξαγωγή στις 19:30 του αγώνα στο στάδιο «Γλαύκος Κληρίδης» ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και το ΑΛΣ Ομόνοια 29 Μαΐου. Τα άλλα τρία παιχνίδια των προημιτελικών θα γίνουν το Σάββατο, 25 Απριλίου. Στις 16:00, στο «Γλαύκος Κληρίδης» την πρόκριση θα διεκδικήσουν ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ενώ στις 17:00 θα αναμετρηθούν στο κλειστό «Αφροδίτη» στην Πάφο ο Προοδευτικός και Παρνασσός. Το πρόγραμμα θα κλείσει στις 18:00 με το παιχνίδι ΑΟ Αραδίππου - Sabbianco Ανόρθωση που θα πραγματοποιηθεί στο Λύκειο Αραδίππου.

Το επόμενο διήμερο θα γίνουν και τα τρία παιχνίδια που αφορούν την προκριματική φάση του Κυπέλλου Allwyn Β' κατηγορίας Ανδρών. Το βράδυ της Πέμπτης (23/04, 20:45) θα αναμετρηθούν ΕΝΑΒ και Handball Club Τσερίου, ενώ την Παρασκευή (24/04) θα γίνουν τα παιχνίδια Χ.ΠΕΤΕΜ&Κ.ΛΟΪΖΟΥ - ΑΟ Ανθούπολης και ΣΠΕ Στροβόλου HANDBALL – Α.Σ.Π.Ε.Σ. - Πανελλήνιος.