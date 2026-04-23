Με VAR ο τελικός Κυπέλλου Γυναικών (η διαιτητική ομάδα)

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί ο τελικός Κυπέλλου Γυναικών και το τρόπαιο θα διεκδικήσουν οι ομάδες Apollon Ladies – Άρης Λεμεσού.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Αλφαμέγα και θα αρχίσει στις 19:00. Μετάδοση του τελικού από τη Cytavision.

Η διαιτητική ομάδα του τελικού:

Διαιτητής: Ιωάννα Αλλαγιώτου

Α’ Βοηθός διαιτητής: Μαρία Κκολού

Β' Βοηθός διαιτητής: Ελίνα Κώστα

Τέταρτος Διαιτητής: Μυροφόρα Τουμάζου

VAR: Δημήτρης Σολωμού

AVAR: Μαρία Χριστοδούλου

Παρατηρητής: Χρίστος Ε. Χρίστου