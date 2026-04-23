Με VAR ο τελικός Κυπέλλου Γυναικών (η διαιτητική ομάδα)
Η ενημέρωση για τον τελικό ανάμεσα στις Apollon Ladies και τον Άρη
Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί ο τελικός Κυπέλλου Γυναικών και το τρόπαιο θα διεκδικήσουν οι ομάδες Apollon Ladies – Άρης Λεμεσού.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Αλφαμέγα και θα αρχίσει στις 19:00. Μετάδοση του τελικού από τη Cytavision.
Η διαιτητική ομάδα του τελικού:
Διαιτητής: Ιωάννα Αλλαγιώτου
Α’ Βοηθός διαιτητής: Μαρία Κκολού
Β' Βοηθός διαιτητής: Ελίνα Κώστα
Τέταρτος Διαιτητής: Μυροφόρα Τουμάζου
VAR: Δημήτρης Σολωμού
AVAR: Μαρία Χριστοδούλου
Παρατηρητής: Χρίστος Ε. Χρίστου