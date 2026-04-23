ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η παρουσία στην εντυπωσιακή πρόκριση έφερε 12.000 ευρώ για τον ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γερό ποσό από την πρόκριση στο φούτσαλ προστέθηκε στον λογαριασμό για την οικονομική εκστρατεια των γαλαζοκιτρίνων

Ο φουτσαλικός ΑΠΟΕΛ πέτυχε μια σπουδαία πρόκριση, με ανατροπή (έκανε 4-3 το 0-3), επί της Ομόνοιας και προωθήθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος. Από την παρουσία των οπαδών σε αυτό το ματς επωφελήθηκε και η προσπάθεια οικονομικής εκστρατείας, αφού όπως γνωστοποιήθηκε έχει κατατεθεί το ποσό των 12.000 ευρώ από τις εισπράξεις του παιχνιδιού.

Η ανακοίνωση:

Τα καθαρά έσοδα του αγώνα απέναντι στην Ομόνοια, που διεξήχθη στο Λευκόθεο, ανήλθαν στο ποσό των €12.000.

Το πιο πάνω ποσό έχει κατατεθεί στην πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης του ΑΠΟΕΛ, ενισχύοντας τη συνολική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη στήριξη της ομάδας μας.

Η μαζική παρουσία και η άμεση ανταπόκριση του κόσμου του ΑΠΟΕΛ αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη του πιο πάνω αποτελέσματος, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη διαχρονική σχέση που συνδέει τον ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο του.

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την ομάδα, τέτοιες πρωτοβουλίες αποκτούν ξεχωριστή σημασία και αναδεικνύουν τη δύναμη που πηγάζει από τη συσπείρωση και την ενότητα.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ για την παρουσία και τη συμμετοχή του σε αυτή την προσπάθεια.

Ο ΑΠΟΕΛ είναι ο κόσμος του.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛΑΛΛΑ ΣΠΟΡΦουτσαλ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

