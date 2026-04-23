Η προ δεκαετίας λύση… Πετρίδη αντικαταστάτης του Πάμπλο Γκαρσία

Μπορεί από τον ΑΠΟΕΛ να μην έχουν εκφραστεί επίσημα οι προθέσεις για το μέλλον του Πάμπλο Γκαρσία, όμως ο Ουρουγουανός προπονητής φαίνεται ότι δύσκολα θα παραμείνει στον Αρχάγγελο.

Μάλιστα, ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν ονόματα που αφορούν τους πιθανούς αντικαταστάτες του.

Ψηλά στη λίστα φαίνεται να βρίσκεται ο Γιώργος Κωστή, που πριν από ένα μήνα είχε αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.

Ο Κωστή δεν είναι άγνωστος στον ΑΠΟΕΛ, καθώς δούλεψε σε αρκετά πόστα στους γαλαζοκιτρίνους, ενώ κλήθηκε και σε άλλες περιπτώσεις, επί ημερών Πρόδρομου Πετρίδη στην προεδρία, να αναλάβει ως υπηρεσιακός, μετά από απομακρύνσεις προπονητών.

Χαρακτηριστικά, στο τέλος της περιόδου 2014-15 είχε αναλάβει την ευθύνη μαζί με τους Μαντούκα και Σατσιά, μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Τόρτσεν Φινκ. Την χρονιά εκείνη ο ΑΠΟΕΛ είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα, όπως και την επόμενη (2014-15) στην οποία ο Κωστή και πάλι στο φινάλε, μαζί με τον Μαντούκα, ήταν υπηρεσιακός μετά το διαζύγιο με τον Τιμούρ Κετσπάγια.