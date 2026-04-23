«Και με την πιο προσεκτική θεραπεία, πάλι δεν είναι σίγουρη η παρουσία του Γιαμάλ στο Μουντιάλ…»

Στην Μπαρτσελόνα κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα και ο ισπανικός Τύπος ρωτά επιστήμονες αν ο Γιαμάλ θα προλάβει το Μουντιάλ μετά το μυϊκό πρόβλημα που αποκόμισε.

Σκόραρε, αλλά αμέσως έπεσε στο έδαφος έχοντας ενημερώσει τον πάγκο πως έπρεπε να βγει από το ματς. Η Μπαρτσελόνα δεν χάρηκε καθόλου τη νίκη με το 1-0 επί της Θέλτα και περιμένει πλέον τις εξετάσεις του Λαμίν Γιαμάλ.

Άλλοι αναφέρουν πως με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και έπειτα από εκτέλεση πέναλτι ο Ντε Μπρόινε έλειψε 4 μήνες στη Νάπολι, αλλά τώρα τα πράγματα ίσως είναι λίγο διαφορετικά. Το πιο σημαντικό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού και δεδομένα αυτή τη στιγμή ο Γιαμάλ δεν γνωρίζει αν θα είναι έτοιμος.

«Ακόμα και με την πιο προσεκτική θεραπεία, θα χρειαστεί 4-6 εβδομάδες και με δεδομένο το ρίσκο, αυτή τη στιγμή μοιάζει δύσκολο να είναι παρών στο Μουντιάλ. Αν το πρόβλημα είναι στο σημείο που ενώνεται ο μυς και ο τένοντας, τότε ίσως να είναι πιο σοβαρό» ανέφερε στον ισπανικό Τύπο ο Δρ. Ριπόλι, που εμφανίζεται ως expert στο κομμάτι του sports medicine…

