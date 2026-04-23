Κωνσταντίνου: «Δεν προωθήσαμε το βίντεο για να τιμωρηθεί ο Ρόσα, καταδικάζουμε την συμπεριφορά 2-3 οπαδών μας»

Ο Φανούριος Κωνσταντίνου μίλησε για την νίκη του Απόλλωνα με 4-2 στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου κόντρα στον ΑΠΟΕΛ.

Αναφέρθηκε επίσης στην ένταση μετά το τέλος του αγώνα αλλά και το βίντεο που δείχνει τον Ρόσα να ρίχνει αντικείμενο.

Διαβάστε όσα είπε:

Για το πρώτο βήμα πρόκρισης στον ΑΠΟΕΛ: «Έχοντας κατά νου ότι η ομάδα προερχόταν από άσχημο αποτέλεσμα και κόπωση, η ιδιαιτερότητας του αγώνα το έκανε πολύ σημαντικό για εμάς. Κρατάμε το αποτέλεσμα. Όταν η ομάδα μας έδειξε μια κούραση, το ΑΠΟΕΛ πίεσε χωρίς να δημιουργήσει πολλές φάσεις. Βρήκαμε αντίδραση και κάναμε το 4-2. Κάναμε το πρώτο βήμα, υπάρχει ακόμη ένα 90λεπτο και θα συνεχίσουμε με σοβαρότητα. Θα πάμε στο ΓΣΠ έχοντας κατά νου ότι θα πρέπει να κερδίσουμε για να πάμε στον τελικό, δεν θα πάμε σε καμία περίπτωση για να διαχειριστούμε το αποτέλεσμα».

Για τον επαναληπτικό: «Τώρα προέχει ο αγώνας πρωταθλήματος με την Ομόνοια. Δεν πανηγυρίζει κανείς, δεν ενθουσιάζεται κανείς. Η προσέγγισή μας θα είναι σαν να είναι στο 0-0. Δύσκολο παιχνίδι το επόμενο με αντίπαλο την πρωταθλήτρια ομάδα. Θα δούμε τα αγωνιστικά και το πλάνο διαχείρισης, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν παλέψουμε για τη νίκη με την Ομόνοια. Εναπόκειται στον κ. Λοσάδα έχοντας μπροστά του είτε τραυματισμούς είτε δεδομένα. Κανένας από τους πέντε που έλειψαν χθες, δεν θα είναι στην αποστολή. Θα δούμε κατά πόσο οι Λιούμπιτς και Βάισμπεκ θα είναι διαθέσιμοι στον επαναληπτικό με τον ΑΠΟΕΛ».

Για την επιστροφή στις επιτυχίες: «Σίγουρα σαστίσαμε από την ήττα από τον Άρη. Μετά από ένα τέτοιο σερί είχαμε αφαιρέσει την ήττα από το λεξιλόγιό μας. Διαχειριστήκαμε σωστά την ήττα, στήριξαν και οι οπαδοί μας. Μας στήριξαν, γέμισαν το γήπεδο και βοήθησαν την προσπάθεια των παικτών. Καθ’ όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών αντιλήφθηκαν πως η ήττα είναι ήττα, δεν υπήρχε αντίδραση, αυτό βοήθησε πολύ. Πλέον ξημερώνει ένας πολύ σύντομος κύκλος προετοιμασίας για τα παιχνίδια που ακολουθούν. Δεν σκεφτόμαστε μακριά, βλέπουμε το κάθε επόμενο παιχνίδι ξεχωριστά».

Για το συμβάν μετά τη λήξη του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ: «Καταδικάζουμε την συμπεριφορά 2-3 οπαδών της ομάδας μας. Συμπεριφορές που είναι ζημιογόνες ή δεν είναι προς το συμφέρον της ομάδας, θα το αξιολογήσουμε και θα δούμε πως θα διαχειριστούμε το δικό μας κομμάτι. Δεν γίνεται να τιμωρείται μια ομάδα οικονομικά και αγωνιστικά για 2-3 άτομα. Παράλληλα, ο τρόπος που παρουσιάστηκαν τα δεδομένα ήταν που δεν μας άρεσε. Πρέπει να βλέπουμε πιο σφαιρικά τι έγινε και να μην απομονώνουμε τα γεγονότα. Αυτό ήταν το σκεπτικό μας για την προώθηση του συγκεκριμένου βίντεο και όχι για να ζητήσουμε την τιμωρία του ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ. Να βλέπουμε πιο σφαιρικά το τι έγινε και να αναλύουμε τα γεγονότα. Πρέπει να είμαστε πιο νηφάλιοι στις αντιδράσεις μας».

Για τον Βούρο: «Ο παίκτης αξιολογείται καθημερινά, όμως δεν είναι σε θέση να προπονηθεί».