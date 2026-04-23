Τρεις Κύπριοι σε τελικούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων-Νεανίδων στο Κάιρο

Πέμπτος ο Μάρκος Κοντόπουλος, έβδομος ο Ανδρέας Ποντίκης στους Έφηβους, όγδοη η Σωτηρούλα Χρίστου στις Νεανίδες

Τρεις παρουσίες σε τελικούς κατέγραψε η κυπριακή αποστολή στο  Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων-Νεανίδων ΣΚΗΤ στο Καΐρο. Οι Μάρκος Κοντόπουλος και Ανδρέας Ποντίκης συμμετείχαν στον τελικό, με τον πρώτο να παίρνει την 5η θέση και τον δεύτερο την 7η.

Ο Μάρκος Κοντόπουλος, εξασφάλισε την πρόκριση του στον τελικό, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων, που διεξάγεται στο Κάϊρο, με την καλύτερη επίδοση 122/125 (25+24+25+24+24), αλλά δεν κατάφερε τελικά να διατηρηθεί στην μάχη των μεταλλίων, καθώς στον τελικό κατέλαβε την πέμπτη θέση με 20 επιτυχίες, όσες και ο Ρώσος Πάβελ Κολούμπεφ, ο οποίος κατετάγη έκτος.

Στον τελικό των Εφήβων προκρίθηκε και ο Ανδρέας Ποντίκης με 117/125 (23+25+23+23+23), ο οποίος κατέλαβε τελικά την έβδομη θέση με 10 επιτυχίες.

Το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των Εφήβων κατέκτησε ο Βρετανός Japo Denzil GROSE (119/125), ο οποίος επικράτησε με 31 επιτυχίες έναντι 30 του Ιταλού Μάρκο Κόκο (121/125), ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο.

Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, εξασφάλισε ο Φινλανδός Ματίας Καουπίνεν (119/125) με 28 επιτυχίες.

Tελικό και η Σωτηρούλα Χρίστου

Κυπριακή παρουσία είχαμε και στον τελικό των Νεανίδων με τη Σωτηρούλα Χρίστου, η οποία στην κανονική διάρκεια του αγώνα είχε 110/125 (22+21+21+23+23). Η νεαρή Κύπρια Σκοπεύτρια κατέλαβε τελικά την όγδοη θέση, αφού είχε 7 επιτυχίες στους πρώτους 12 δίσκους.

Το χρυσό μετάλλιο στις Νεάνιδες εξασφάλισε η Ρωσίδα Βαρβάρα Ζαίτσεβα (111/125), πετυχαίνοντας νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ Νεανίδων με 33 επιτυχίες στους 36 δίσκους.

Το αργυρό κατέκτησε η συμπατριώτισσα της Ξένια Σιούλιακ (113/125) με 31 επιτυχίες και το χάλκινο, η Βρετανίδα Λιλιάν Μπέθανι Νόρντον (112/125) με 28 επιτυχίες.

Ο Προεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, συγχαίρουν τους δύο Έφηβους και τη Νεάνιδα Σκοπεύτρια για την πολύ καλή παρουσία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων-Νεανίδων ΣΚΗΤ.

