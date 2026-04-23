Την Παρασκευή (24/4) τα «Λανίτεια 2026» και το Φοιτητικό Πρωτάθλημα

Σιγά - σιγά η αγωνιστική δράση στον ανοικτό στίβο θα είναι ολοένα και πιο συχνή, από τη στιγμή που πλησιάζουμε προς τους καλοκαιρινούς μήνες και τις πολύ σημαντικές διοργανώσεις. Την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026, στο «Λανίτειο Αθλητικό Κέντρο» Λεμεσού θα πραγματοποιηθεί μία διοργάνωση προπονητικής περισσότερο αξίας, στην οποία οι περισσότεροι αθλητές και αθλήτριες θα κάνουν το πρώτο σημαντικό ξεμούδιασμα από την έντονη προετοιμασία και θα δουν σε ποιο βαθμό ετοιμότητας βρίσκονται. Τα τελευταία χρόνια, στη διοργάνωση των «Λανιτείων» έχουν ενσωματωθεί και τα Πανεπιστημιακά Πρωταθλήματα Στίβου, στα οποία συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι διανύουν την περίοδο φοίτησής τους σε κυπριακά πανεπιστήμια, ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι εγγεγραμμένοι σε κυπριακούς Γυμναστικούς Συλλόγους.

Το «Λανίτειο Αθλητικό Κέντρο» διαθέτει μόνο έξι διαδρόμους, γι’ αυτό και σε κάποια δρομικά αγωνίσματα, των οποίων οι συμμετοχές ξεπερνούν τις έξι, θα πραγματοποιηθούν σειρές και η τελική κατάταξη θα καταρτίζεται αναλόγως των αποτελεσμάτων όλων των σειρών. Όλα τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν με τους Κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου κι επειδή η διοργάνωση είναι δηλωμένη από την ΚΟΕΑΣ στο παγκόσμιο καλεντάρι, όλα τα αποτελέσματα αναγνωρίζονται διεθνώς. Να σημειώσουμε ότι κάποια αγωνίσματα ρίψεων, όπως η δισκοβολία και η σφυροβολία, θα πραγματοποιηθούν λίγο πιο μακριά, στο βοηθητικό τού Τσιρείου, το Τριτοφτίδειο Στάδιο.

Σε ό,τι αφορά την ιστορία της διοργάνωσης, αναφέρουμε ότι, τα «Λανίτεια» ήταν μία ενδοσχολική διοργάνωση στίβου και γυμναστικών επιδείξεων, προς τιμήν του ευεργέτη του Ελληνικού Γυμνασίου Λεμεσού, Νικόλα Παναγή Λανίτη. Η πρώτη διοργάνωση, με την επωνυμία «Λανίτεια», πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 1949 στο στάδιο ΓΣΟ, χωρίς να ξεφύγει ποτέ στην πορεία από τον ενδοσχολικό χαρακτήρα της, και σταμάτησε μετά την τουρκική εισβολή το 1974... Ουσιαστικά, η τότε διοργάνωση δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση με τη μορφή που έχει η σημερινή, αφού οι δύο διοργανώσεις έχουν εντελώς διαφορετική μορφή... Τότε ήταν αποκλειστικά ενδοσχολικοί αγώνες και τώρα έχουν παγκύπρια διάσταση...

Τα... νέα Λανίτεια

Η ανακατασκευή τού γηπέδου στο Λανίτειο πραγματοποιήθηκε από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού, επί προεδρίας Ντίνου Έλληνα, για να πάρει την εξαιρετική μορφή που βρίσκεται σήμερα και να αποτελεί ένα από τα καλύτερα στάδια στίβου στην Κύπρο. Μάλιστα, ο κ. Έλληνας ήταν αυτός που εισηγήθηκε στον πρόεδρο τής ΚΟΕΑΣ Περικλή Μάρκαρη την αξιοποίηση τού... νέου «Λανίτειου Αθλητικού Κέντρου» και την αναβίωση των «Λανιτείων». Τα εγκαίνια της τελευταίας ανακαίνισης τού «Λανίτειου Αθλητικού Κέντρου» πραγματοποίησε το 2018 ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Το Διοικητικό Συμβούλιο τής ΚΟΕΑΣ ενστερνίστηκε την πρόταση τού Ντίνου Έλληνα και αποφάσισε τη δημιουργία μίας νέας διοργάνωσης στο συγκεκριμένο στάδιο το 2019 και από τη στιγμή που διεξάγεται εντός του Λανιτείου, την ονόμασε «Λανίτεια», θέλοντας με τη σειρά της να τιμήσει -ταυτόχρονα- και τον μεγάλο ευεργέτη της Λεμεσού, Νικόλα Παναγή Λανίτη.

Η νέα εξαιρετική ανακαίνιση του «Λανίτειου Αθλητικού Κέντρου» βοήθησε την ΚΟΕΑΣ, ώστε με τη σειρά της να... βοηθήσει τους Κύπριους αθλητές και αθλήτριες, στη νέα τάξη πραγμάτων που έχει παρουσιαστεί στον παγκόσμιο στίβο, με τη δημιουργία της παγκόσμιας κατάταξης, διά μέσου της οποίας κερδίζονται αρκετές προκρίσεις στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Κι επειδή η Κύπρος είναι ένα νησί και τα έξοδα για συμμετοχή σε διεθνή μίτινγκ πάρα πολλά, με την τεράστια αύξηση κόστους και των αεροπορικών εισιτηρίων, η κάθε νέα εγχώρια διοργάνωση, έστω και χαμηλής βαθμολογικής αξίας, είναι ευπρόσδεκτη και αξιοποιείται από τους αθλητές και αθλήτριές μας, αφού από τον Απρίλιο αρχίζουν να «λύνονται» σιγά - σιγά τα πόδια τους από την επίπονη προετοιμασία και μπαίνουν στην αγωνιστική δραστηριότητα.

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

14:45 Επί Κοντώ Ανδρών

14:45 Τριπλούν Γυναικών

15:00 Σφυροβολία Γυναικών (Τριτοφτίδειο)

15:00 Σφυροβολία Ανδρών (Τριτοφτίδειο)

15:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

15:45 Μήκος Ανδρών

15:45 Ύψος Ανδρών

15:45 400μ. εμπόδια Γυναικών

15:55 Ακοντισμός Ανδρών

15:55 400μ. Ανδρών

16:20 400μ. Γυναικών

16:35 Δισκοβολία Γυναικών (Τριτοφτίδειο)

16:45 800μ. Ανδρών

16:55 1.500μ. Γυναικών

16:55 Ακοντισμός Γυναικών

17:00 Ύψος Γυναικών

17:10 100μ. Ανδρών

17:50 100μ. Γυναικών

17:50 Μήκος Γυναικών

17:50 Σφαιροβολία Ανδρών

18:00 Δισκοβολία Ανδρών (Τριτοφτίδειο)

Ο Νικόλας Παναγή Λανίτης

Ο μεγάλος ευεργέτης του Ελληνικού Γυμνασίου Λεμεσού, προς τιμήν του οποίου διεξήχθησαν οι ενδοσχολικοί αγώνες «τα Α΄ Λανίτεια» το 1949, τους οποίους παρακολούθησε από κοντά, ήταν ο Νικόλας Παναγή Λανίτης, γιος του Παναγή Σύκα, ο οποίος καταγόταν από τη Λάνια και από τη στιγμή που μετακόμισε στη Λεμεσό, του δόθηκε το παρατσούκλι Λανίτης. Ο Ν.Π. Λανίτης γεννήθηκε στις 30/11/1872 και απεβίωσε στις 10/04/1952. Η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια «Πολυγνώση» αναφέρει σχετικά για τον Νικόλα Παναγή Λανίτη, τα ακόλουθα:

«Μεγαλέμπορος, μέλος της γνωστής οικογένειας Λανίτη της Λεμεσού. Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1872 και πέθανε το 1952. Εκτός από το εμπόριο, ασχολήθηκε και με τη βιομηχανία ενώ ήταν κάτοχος και μεγάλων εκτάσεων γης. Υπήρξε ο ιδρυτής της γνωστής εταιρείας Ν.Π. Λανίτης, την οποία και ίδρυσε στη Λεμεσό το 1896 (σ.σ. μαζί με τον αδελφό του Κώστα). Υπήρξε επίσης ο ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Οίνων (ΚΕΟ), που ιδρύθηκε το 1927. Από το 1927 διετέλεσε και πρόεδρος της Λαϊκής Τράπεζας Λεμεσού. Υπήρξε επίσης μέλος του συμβουλίου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου από το 1928. Υπηρέτησε επίσης ως μέλος της σχολικής εφορείας Λεμεσού και του δημοτικού συμβουλίου Λεμεσού (1913-1915). Μεταξύ άλλων, έφερε τον τίτλο του επιτίμου πρόξενου της Ολλανδίας στην Κύπρο, από το 1931. Τιμήθηκε με το παράσημο του τάγματος του Φοίνικος από την ελληνική κυβέρνηση.

»Ο Ν.Π. Λανίτης είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη μεγαλύτερη από τις δωρεές του προς την πόλη του, που συνίστατο από σημαντική οικονομική χορηγία για την οικοδόμηση κτιρίων και εγκαταστάσεων, για τη στέγαση του Γυμνασίου Λεμεσού. Το κτίριο αυτό, που απετέλεσε κόσμημα για τη Λεμεσό και κτίστηκε κατά το β΄ μισό της δεκαετίας του ’40 και στη δεκαετία του ’50 ονομάστηκε προς τιμήν του Λανίτειον Γυμνάσιον. Τα πρώτα τμήματα του Γυμνασίου Λεμεσού (που υφίστατο από το 1906), άρχισαν να λειτουργούν στο Λανίτειον από το 1952. Αποτέλεσε δε, έκτοτε το σημαντικότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Λεμεσού, στο οποίο ανήκει και τεράστια έκταση γης που εξυπηρετεί τις σχολικές ανάγκες (γήπεδα κ.ά.). Τη γη αγόρασε ο Λανίτης, που ωστόσο δεν έζησε για να το δει τελειωμένο».