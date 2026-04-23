ΒΙΝΤΕΟ: Καταγγέλλει τη συμπεριφορά του Ρόσα ο Απόλλωνας

Δέχεται ότι υπήρξε κακή συμπεριφορά από οπαδούς της ομάδας και παράλληλα καταγγέλλει την πράξη του ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ

Μετά τα όσα μεταφέρθηκαν από πλευράς ΑΠΟΕΛ (διαβάστε ΕΔΩ) για τα όσα συνέβησαν μετά το τέλος του αγώνα με τον Απόλλωνα, από την ομάδα της Λεμεσού γίνεται καταγγελία για τον ποδοσφαιριστή των γαλαζοκιτρίνων, Ρόσα.

Από τους γαλάζιους μεταφέρεται ότι ορθά έγινε λόγος για την κακή συμπεριφορά 2-3 οπαδών μας (σ.σ. «γιατί αυτά δεν μας τιμούν σαν Απόλλωνας» σημειώνεται), τονίζοντας παράλληλα την απρεπή συμπεριφορά του Ρόσα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έριξε μπουκάλα στην εξέδρα των φίλων του Απόλλωνα, ενώ όπως υποστηρίζουν από το συγκρότημα της Λεμεσού επιτέθηκε σε μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας.

«Εμείς σαν Απόλλωνας καταδικάζουμε τέτοιους είδους συμπεριφορές ειδικά αν προέρχονται από άτομα που πρόσκεινται στην οικογένεια της ομάδας μας και είναι κάτι το οποίο θα δούμε τις αμέσως επόμενες ώρες» το μήνυμα που στέλνεται από τους γαλάζιους.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

