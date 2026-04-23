ΒΙΝΤΕΟ: Καταγγέλλει τη συμπεριφορά του Ρόσα ο Απόλλωνας

Μετά τα όσα μεταφέρθηκαν από πλευράς ΑΠΟΕΛ (διαβάστε ΕΔΩ) για τα όσα συνέβησαν μετά το τέλος του αγώνα με τον Απόλλωνα, από την ομάδα της Λεμεσού γίνεται καταγγελία για τον ποδοσφαιριστή των γαλαζοκιτρίνων, Ρόσα.

Από τους γαλάζιους μεταφέρεται ότι ορθά έγινε λόγος για την κακή συμπεριφορά 2-3 οπαδών μας (σ.σ. «γιατί αυτά δεν μας τιμούν σαν Απόλλωνας» σημειώνεται), τονίζοντας παράλληλα την απρεπή συμπεριφορά του Ρόσα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έριξε μπουκάλα στην εξέδρα των φίλων του Απόλλωνα, ενώ όπως υποστηρίζουν από το συγκρότημα της Λεμεσού επιτέθηκε σε μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας.

«Εμείς σαν Απόλλωνας καταδικάζουμε τέτοιους είδους συμπεριφορές ειδικά αν προέρχονται από άτομα που πρόσκεινται στην οικογένεια της ομάδας μας και είναι κάτι το οποίο θα δούμε τις αμέσως επόμενες ώρες» το μήνυμα που στέλνεται από τους γαλάζιους.