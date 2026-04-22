Τεσσάρα και Απολλωνίστικο κουμάντο στη ματσάρα του «Αλφαμέγα»!

Απίστευτο παιχνίδι στο «Αλφαμέγα» ανάμεσα σε Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλλου Coca – Cola. Οι κυανόλευκοι επικράτησαν με 4-2 και απέκτησαν σημαντικό προβάδισμα για να βρεθούν μετά από οκτώ χρόνια στον τελικό όπου ήδη περιμένει η Πάφος FC. Όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της 29ης Απριλίου στο ΓΣΠ, εκεί όπου ο ΑΠΟΕΛ θα ψάξει την ανατροπή ώστε να βρεθεί σε τελικό μετά από έξι χρόνια (2019).

Ήταν η 3η σερί νίκη για τον Απόλλωνα επί του ΑΠΟΕΛ και ουσιαστικά κάνει... κουμάντο στο ζευγάρι όσον αφορά την πρόκριση στον τελικό. Είχε νικήσει πρόσφατα στο ΓΣΠ (2-3) και στο ματς του β΄ γύρου (2-1) ενώ οι γαλαζοκίτρινοι είχαν επικρατήσει με 2-0 στον α΄ γύρο.

Από την αρχή ο Απόλλωνας έκανε... κουμάντο στην αναμέτρηση, όταν στο 10ο λεπτό έπειτα από τη σέντρα του Τόμας, ο Σταφυλίδης αντί να διώξει την έστειλε στο πλεκτό του Μπέλετς. Αν και κάπως επηρεασμένος ο ΑΠΟΕΛ, στο 22ο λεπτό βρήκε απάντηση με ατομική ενέργεια του Μαντσίνι. Ωστόσο ο Απόλλωνας έδειχνε πιο αποφασισμένος και σε ένα πεντάλεπτο πέτυχε άλλα δύο γκολ. Στο 33΄ ο Τόμας με δεξί σουτ και στο 38΄ ο Μάρκες με τον ίδιο τρόπο, έστειλαν την ομάδα του Λοσάδα προηγούμενη στα αποδυτήρια με 3-1.

Στην επανάληψη, ο ΑΠΟΕΛ προσπάθησε να μπει ξανά στο παιχνίδι και το κατάφερε στο 86ο λεπτό με τον Ολαγίνκα, μετά από πάσα του Μαϊόλι από αριστερά. Όμως τα πανηγύρια για το γκολ που έβαλε ξανά στο κόλπο την ομάδα του Γκαρσία, διήρκησαν πολύ λίγο. Και αυτό γιατί στο 88ο λεπτό ο Ασουνσάο με ένα ασύλληπτο σουτ, έδωσε ξανά αέρα δύο τερμάτων στον Απόλλωνα και με αυτό το ισχυρό προβάδισμα θα πάει στο ΓΣΠ.

Το LIVE της αναμέτρησης

Τέλος, 4-2

90+2΄- Δοκάρι ο Απόλλωνας με κεφαλιά του Κβίντα!

90΄- Έξι λεπτά ο έξτρα χρόνος.

88΄- ΓΚΟΛ, απίθανο 4-2 από τον Ασουνσάο! Με βολίδα εκτός περιοχής!

86΄- ΓΚΟΛ, 3-2 μειώνει ο ΑΠΟΕΛ! Ο Μαϊόλι έκανε το διαγώνια σουτ εντός περιοχής, η μπάλα πέρασε με τον Ολαγίνγκα να την στέλνει από κοντά στα δίκτυα.

75΄- Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Σουτ στην κίνηση του Τομάς εντός περιοχής, έδιωξε ο Κουν!

68΄- Ο διαιτητής απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Εσκρίτσε για χτύπημα στον Ντάλσιο. Ο διαιτητής αφότου πήγε στο onfield review πήρε πίσω την αρχική του απόφαση, βγάζοντας τελικά κίτρινη στον άσο του Απόλλωνα.

62΄- Μακρινό σουτ του Ροντρίγκες, έξω.

54΄- Ο ΑΠΟΕΛ έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους.

Ξεκίνησε το β΄ μέρο ς

Μετά από τρίλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το α΄ μέρος.

38΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Κίνηση του Μάρκες από αριστερά και με δεξί σουτ, νίκησε τον Μπέλετς που αιφνιδιάστηκε και από το γεγονός ότι στην πορεία της μπάλας μπήκε και ο Γκασπάρ.

33΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Ο Μπράντον Τόμας με σουτ εντός περιοχής, μετά από εκτέλεση φάουλ από δεξιά, δίνει εκ νέου προβάδισμα στη Λεμεσιανή ομάδα.

23΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Ο Ματσίνι με εξαιρετική ενέργεια από δεξιά και αφού απέφυγε Μαλεκκίδη και Κβίντα, πλάσαρε με το αριστερό για την ισοφάριση.

21΄ - O Mπέλετς σταματά με τα πόδια το σουτ του Εσκρίτσε εντός περιοχής.

15΄ - Τεράστια ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ με τον Ολαγίνκα να πλασάρει πάνω από τα δοκάρια, μόνος απέναντι στον Κουν μετά από τραγικό λάθος του Άδωνη.

10΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Ο Σταφυλίδης με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας μετά από σέντρα του Τόμας.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Άδωνη, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Γκασπάρ (78΄Σιήκκης), Μπράουν, Ασουνσάο, Εσκρίτσε (78΄Βρίκκης), Ροντρίγκες (78΄Ζμέρχαλ), Τόμας, Μάρκες (89΄Ντουοντού)

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Πουρσαϊτίδης (65΄Νανού), Λαΐφης, Μπρόρσον, Σταφυλίδης, Ρόσα (81΄Καττιρτζής), Τομάς (81΄Μαϊόλι), Μάγιερ (46΄Ντάλσιο), Μαντσίνι, Κούτσακος (65΄Ντράζιτς), Ολαγίνκα

ΣΚΟΡΕΡ: 10΄ αυτ. Σταφυλίδης, 33΄ Τόμας, 38΄ Μάρκες, 87΄Ασουνσάο/ 23΄ Μαντσίνι, 86΄Ολαγίνγκα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 69΄Εσκρίτσε, 90+1΄Ντουοντού, 90+6΄Μάρκοβιτς/90+1΄Ντράζιτς

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Μοχάμεντ Αλ Χακίμ

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Robert Schroder

AVAR: Πέτρου Πέτρος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία