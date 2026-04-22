Με πείσμα και τρέλα για την ανατροπή

Έχοντας την υποστήριξη περίπου 1000 οπαδών της, η ΑΕΛ φιλοξενείται στις 17:00 από την Πάφο στον επαναληπτικό ημιτελικό του 2-1 στο «Στέλιος Κυριακίδης». Στην ΑΕΛ επικρατεί αποφασιστικότητα πως μπορούν οι παίκτες του Ούγκο Μαρτίνς να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα και να προκριθούν στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου. Δεν ήταν τυχαία η ατάκα του προπονητή της ομάδας της Λεμεσού με το που ολοκληρώθηκε το πρώτο παιχνίδι στο «Αλφαμέγα»… Τότε, ο Πορτογάλος τεχνικός εξέφρασε τη σιγουριά του ότι οι παίκτες του θα καταφέρουν να γυρίσουν τα παιχνίδι στην Πάφο. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι τοποθετήσεις από τον Νικόλα Λεβέντη ο οποίος σημείωσε ανάμεσα σε άλλα: «Βλέπουμε στα μάτια των παικτών την πίστη για ανατροπή». Η αλήθεια είναι πως, η ΑΕΛ θα πρέπει να κάνει ένα αψεγάδιαστο παιχνίδι και να παρουσιαστεί έτοιμη να εκμεταλλευτεί τις λεπτομέρειες. Το γεγονός ότι πάει στον επαναληπτικό με ένα γκολ πίσω, δείχνει πως τόσο η αμυντική, αλλά κυρίως η επιθετική γραμμή της, θα πρέπει να ανταποκριθεί στο 100%. To παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ο τελικός των τελικών για την ΑΕΛ. Η κατάκτηση του κυπέλλου, είναι το μοναδικό που έχουν στο μυαλό τους άπαντες στην ομάδα, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, ο Μπογκντάν είναι ο μοναδικός απών με τους υπόλοιπους να είναι στην διάθεση του Μαρτίνς.

Να σημειώσουμε τέλος, πως σε περίπτωση νίκης στο «Στέλιος Κυριακίδης», η ΑΕΛ θα βάλει τέλος σ΄ένα αρνητικό σερί 10 αγώνων χωρίς νίκη απέναντι στην Πάφο. Η νίκη αν έρθει, προφανώς θα είναι η πλέον σημαντική στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε.