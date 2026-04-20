ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι ρεφ στα κρίσιμα ματς των ημιτελικών του κυπέλλου

Οι διαιτητές στους αγώνες Πάφος - ΑΕΛ και Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές και τους παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων της ημιτελικής Φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola Α’ – Β’ Κατηγορίας.

Επαναληπτικός αγώνας

Τετάρτη, 22.04.2026 / 17:00

ΠΑΦΟΣ F.C. - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Ante Culina

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Altmann Walter

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Πρώτος αγώνας

Τετάρτη, 22.04.2026 / 19:00

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Mohammed Al-Hakim

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Robert Schroder

AVAR: Πέτρου Πέτρος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΕΛΛΟΟμαδεςΑΠΟΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΕΛΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

