Οι ρεφ στα κρίσιμα ματς των ημιτελικών του κυπέλλου
Οι διαιτητές στους αγώνες Πάφος - ΑΕΛ και Απόλλων - ΑΠΟΕΛ
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές και τους παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων της ημιτελικής Φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola Α’ – Β’ Κατηγορίας.
Επαναληπτικός αγώνας
Τετάρτη, 22.04.2026 / 17:00
ΠΑΦΟΣ F.C. - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Ante Culina
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
VAR: Altmann Walter
AVAR: Καλογήρου Μάριος
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης
Πρώτος αγώνας
Τετάρτη, 22.04.2026 / 19:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Mohammed Al-Hakim
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Robert Schroder
AVAR: Πέτρου Πέτρος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία