Όλοι παρόντες πλην του αρχηγού στην προπόνηση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του για το Game5 με τη Βαλένθια, λίγο πριν το νέο ταξίδι του στην Ισπανία όπου θα κριθεί και η ομάδα που θα βρεθεί στο Final4 του Τ-Center.

Οι «πράσινοι» έχουν άπαντες διαθέσιμους πλην του αρχηγού τους, Κώστα Σλούκα, ο οποίος ευελπιστεί οι συμπαίκτες του να καταφέρουν να βρεθούν στη διοργάνωση της Αθήνα σε 10 μέρες από τώρα.

Την Τρίτη (12/5) το πρωί θα γίνει άλλη μια προπόνηση στην Αθήνα και η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR θα αναχωρήσει για τη Βαλένθια.