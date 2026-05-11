Όλοι παρόντες πλην του αρχηγού στην προπόνηση του Παναθηναϊκού
Δίχως προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το Game5 με τη Βαλένθια, με μοναδικό απόντα τον Κώστα Σλούκα.
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του για το Game5 με τη Βαλένθια, λίγο πριν το νέο ταξίδι του στην Ισπανία όπου θα κριθεί και η ομάδα που θα βρεθεί στο Final4 του Τ-Center.
Οι «πράσινοι» έχουν άπαντες διαθέσιμους πλην του αρχηγού τους, Κώστα Σλούκα, ο οποίος ευελπιστεί οι συμπαίκτες του να καταφέρουν να βρεθούν στη διοργάνωση της Αθήνα σε 10 μέρες από τώρα.
Την Τρίτη (12/5) το πρωί θα γίνει άλλη μια προπόνηση στην Αθήνα και η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR θα αναχωρήσει για τη Βαλένθια.