Έγιναν πολλά για να πέσει ο Εθνικός

Μεγάλη απογοήτευση, πίκρα, στεναχώρια, θλίψη και κατήφεια επικρατεί στο Δασάκι από τον υποβιβασμό της ομάδας στην β’ κατηγορία. Η νίκη επί της Ένωσης μέσα στο Τάσος Μάρκου με 1-3 ήταν χωρίς αντίκρισμα. Έκανε το καθήκον του και κέρδισε την Ένωση αλλά προς απογοήτευση των Αχνιωτών αποχαιρέτησε τα σαλόνια. Ο Εθνικός έπεσε και τούτο έφερε απογοήτευση αλλά και προβληματισμό.

Η επόμενη μέρα του υποβιβασμού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το κλίμα γενικά στο Δασάκι είναι βαρύ και ασήκωτο. Και τούτο γιατί ο Εθνικός για αλλού ξεκίνησε φέτος και αλλού κατέληξε. Θυμίζουμε πως σε κάποια φάση του πρωταθλήματος ο Εθνικός φλέρταρε ακόμη και για την εξάδα και στο τέλος πήγε στην β’ κατηγορία.

Έγιναν πολλά για να πέσει ο Εθνικός. Όμως το πιο πρόσφατο ήταν το πέναλτι που έκανε ο Οφόρι στον αγώνα με τον Ακρίτα που στοίχισε και μάλιστα πάρα πολύ στον Εθνικό. Ένα τραγικό πέναλτι που έφερε και την ήττα και που ουσιαστικά έστειλε τον Εθνικό στην β ‘ κατηγορία. Την Παρασκευή στην τελευταία αγωνιστική ο Εθνικός θα φιλοξενήσει την Ομόνοια Αραδίππου σε αδιάφορο παιχνίδι.

Στην νίκη επί της Ένωσης σκόραραν οι Μασάδο, Γιούσης και Καμάτσο. Το γκολ του Μασάδο ήταν εντυπωσιακό. Ο Γιούσης έφτασε στα 8 γκολ, ενώ ο Καμάτσο πέτυχε το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Εθνικού.

