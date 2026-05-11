Το πρώτο βήμα έγινε στον ΑΠΟΕΛ...

Για να μην επαναλάβεις τα ίδια λάθη, πρέπει πρώτα να αναλάβεις τις ευθύνες σου και να κάνεις αυτοκριτική.

Και στον ΑΠΟΕΛ το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Η ανακοίνωση της διοίκησης των γαλαζοκιτρίνων ότι αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες «ως η κορυφή της πυραμίδας», μόνο ως θετικό βήμα μπορεί να χαρακτηριστεί.

Η διοίκηση αναγνωρίζει τα φετινά σφάλματα και το μεγάλο στοίχημα είναι μέσα από συντονισμένες προσπάθειες να μην επαναληφθούν ώστε ο ΑΠΟΕΛ σιγά – σιγά να ξανά βρει τον δρόμο του και να δυναμώσει και πάλι.