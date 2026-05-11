Ο Γερμανός Ζίμπερτ διαιτητής στον τελικό του Champions League

Ορίστηκαν οι διαιτητές των ευρωπαϊκών τελικών.

Ο Ντάνιελ Ζίμπερτ ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει τον τελικό του Champions League, ανάμεσα στην Αρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν, που θα γίνει στις 30 Μαϊου στη Βουδαπέστη.

Ο Γερμανός διαιτητής «σφύριξε» τη ρεβάνς των «κανονιέρηδων» στην ημιτελική φάση, απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και το πρώτο παιχνίδι τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με αντίπαλο τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Γιαν Ζάιντελ και Ράφαελ Φόλτιν, τέταρτος ο Ελβετός Σάντρο Σέρερ και VAR ο επίσης Γερμανός Μπάστιαν Ντάνκερτ, με βοηθό τον Ρόμπερτ Σρέντερ.

Στον τελικό του Europa League μεταξύ Φράιμπουργκ και Αστον Βίλα, που θα γίνει στις 20/5 στην Κωνσταντινούπολη διαιτητής ορίστηκε ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Σιρίλ Μινιέ και Μεχντί Ραχμούνι, στο VAR τους Ζερόμ Μπριζάρ και Γουίλι Ντελαζόντ και τέταρτο τον Ισπανό Αλεχάντρο Ζοσέ Ερνάντεθ.

Παράλληλα, ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι θα «σφυρίξει» τον τελικό του Conference League, στις 27/5 στη Λειψία, ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Βοηθοί του θα είναι οι Ντανιέλε Μπιντόνι και Αλμπέρτο Τεγκόνι, VAR ο Μάρκο Ντι Μπέλο με βοηθό τον Ντανιέλε Τσίφι και τέταρτος ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ.

Τέλος, η Τες Όλοφσον από τη Σουηδία ορίστηκε να διευθύνει τον τελικό του Champions League γυναικών, ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Ολιμπίκ Λιονέ, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 23 Μαϊου στο Οσλο.

