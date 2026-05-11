ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ισοβαθμία και μπαράζ με νικητή τον Λεύκιο Μιλτιάδους

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ισοβαθμία και μπαράζ με νικητή τον Λεύκιο Μιλτιάδους

Στο «Κύπελλο Λεμεσού» ΚΟΜΠΑΚ, στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού

Σε αγώνα μπαράζ μεταξύ δύο σκοπευτών της ΣΚΟΛΕΜ, κρίθηκε η νίκη στο «Κύπελλο Λεμεσού» ΚΟΜΠΑΚ, το οποίο διεξήχθη χθες Κυριακή στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού στο Αρμενοχώρι.

Λεύκιος Μιλτιάδους (25+25+24+23) και Χάρης Κωνσταντίνου (24+25+25+23) ισοβάθμησαν με 97/100 και έτσι η πρώτη και δεύτερη θέση, κρίθηκαν στη διαδικασία του αγώνα μπαράζ, όπου ο Μιλτιάδους επικράτησε του Κωνσταντίνου με 25 επιτυχίες έναντι 23 του αντιπάλου του, κερδίζοντας τη νίκη και περιορίζοντας το συναθλητή του της ΣΚΟΛΕΜ στη δεύτερη θέση.

Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Άγγελος Αβραάμ επίσης της ΣΚΟΛΕΜ με 95/100. Τέταρτος κατετάγη ο Ιάσονας Τζιοβάνη της ΣΚΟΕΠΑ με 94/100, πέμπτος ο Κύπρος Κυπριανού της ΣΚΟΛΕΥ με την ίδια επίδοση (94/100), ενώ την πρώτη εξάδα στη Γενική Κατάταξη συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Αριστοφάνους της ΣΚΟΛΑΡ με 93/100.

Στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, νικητής αναδείχθηκε ο Μάριος Μπεϊτης της ΣΚΟΚΕΡ με 91/100. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Ροδοσθένης Ροδοσθένους του ΣΚΟΠΑΦ με 90/100 και την τρίτη ο Κωνσταντίνος Κυριάκου της ΣΚΟΕΠΑ, με την ίδια επίδοση 90/100.

Στη Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο νεαρός Σκοπευτής της ΣΚΟΛΕΜ Γιαροσλάβ Νόβικοφ με 87/100, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση και στην Κατηγορία των Εφήβων. Δεύτερος στη Γ΄ Κατηγορία κατετάγη ο Σταύρος Βιολάρης της ΣΚΟΛΑΡ με 84/100 και τρίτος ο Σπύρος Σαββίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 83/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ, νικητής αναδείχθηκε ο Μάριος Μπείτης της ΣΚΟΚΕΡ, νικητής και στη Β΄ Κατηγορία με 91/100. Η δεύτερη και τρίτη θέση κρίθηκε στη διαδικασία του αγώνα μπαράζ, καθώς όπως και στη Γενική Κατάταξη, δύο Σκοπευτές της ΣΚΟΛΕΜ, ο Ρένος Χαραλάμπους και ο Μιλτιάδης Καραολής ισοβάθμησαν με 87/100. Νικητής αναδείχθηκε ο Χαραλάμπους, ο οποίος επικράτησε του Καραολή με 23 επιτυχίες έναντι 20.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Κώστας Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΑΡ με 87/100. Δεύτερος κατετάγη ο Γιάννος Νεοφύτου της ΣΚΟΛΕΥ με 85/100 και τρίτος ο Κωστάκης Νεοκλέους της ΣΚΟΛΑΡ με 80/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ, νικητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Κατζιανής της ΣΚΟΑΜ με 74/100. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Νίκος Πετρίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 64/100 και την τρίτη ο Γιώργος Ευστρατίου της ΣΚΟΛΕΜ με 60/100.

Τέλος στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Γιαροσλάβ Νόβικοφ της ΣΚΟΛΕΜ με 87/100. Δεύτερος κατετάγη ο Γιώργος Σκορδής της ΣΚΟΚΕΡ με 74/100 και τρίτος ο Ανδρέας Γρηγορίου επίσης της ΣΚΟΚΕΡ με 62/100.

Τα έπαθλα στους νικητές όλων των Κατηγοριών, απένειμαν ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΣΚΟΚ Δημήτρης Λόρδος, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΙΤΑΣΚ και Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Λουκάς Χάματσος, ο Αντιπρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου Κώστας Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ΦΙΤΑΣΚ της ΣΚΟΚ Γρηγόρης Τούμπας, ο Λευτέρης Ελευθερίου Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΛΕΜ και της ΣΚΟΚ και ο Χριστάκης Χριστοδούλου Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΑΜ και του Δ.Σ της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – OVERALL

1. Λεύκιος Μιλτιάδους ΣΚΟΛΕΜ 97/100 + 25

2. Χάρης Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΕΜ 97/100 + 23

3. Άγγελος Αβραάμ ΣΚΟΛΕΜ 95/100

4. Ιάσονας Τζιοβάνη ΣΚΟΕΠΑ 94/100

5. Κύπρος Κυπριανού ΣΚΟΛΕΥ 94/100

6. Κωνσταντίνος Αριστοφάνους ΣΚΟΛΑΡ 93/100

 

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Μάριος Μπείτης ΣΚΟΚΕΡ 91/100

2. Ροδοσθένης Ροδοσθένους ΣΚΟΠΑΦ 90/100

3. Κωνσταντίνος Κυριάκου ΣΚΟΕΠΑ 90/100

 

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Γιάροσλαβ Νόβικοφ ΣΚΟΛΕΜ 87/100

2. Σταύρος Βιολάρης ΣΚΟΛΑΡ 84/100

3. Σπύρος Σαββίδης ΣΚΟΛΕΥ 83/100

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ

1. Μάριος Μπείτης ΣΚΟΚΕΡ 91/100

2. Ρένος Χαραλάμπους ΣΚΟΛΕΜ 87/100 + 23

3. Μιλτιάδης Καραολής ΣΚΟΛΕΜ 87/100 + 20

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1. Κώστας Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΑΡ 87/100

2. Γιάννος Νεοφύτου ΣΚΟΛΕΥ 85/100

3. Κωστάκης Νεοκλέους ΣΚΟΛΑΡ 80/100

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ

1. Ανδρέας Κατζιανής ΣΚΟΑΜ 74/100

2. Νίκος Πετρίδης ΣΚΟΛΕΥ 64/100

3. Γιώργος Ευστρατίου ΣΚΟΛΕΜ 60/100

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Γιάροσλαβ Νόβικοφ ΣΚΟΛΕΜ 87/100

2. Γιώργος Σκορδής ΣΚΟΚΕΡ 74/100

3. Ανδρέας Γρηγορίου ΣΚΟΚΕΡ 62/100

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη