Ισοβαθμία και μπαράζ με νικητή τον Λεύκιο Μιλτιάδους
Στο «Κύπελλο Λεμεσού» ΚΟΜΠΑΚ, στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού
Σε αγώνα μπαράζ μεταξύ δύο σκοπευτών της ΣΚΟΛΕΜ, κρίθηκε η νίκη στο «Κύπελλο Λεμεσού» ΚΟΜΠΑΚ, το οποίο διεξήχθη χθες Κυριακή στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού στο Αρμενοχώρι.
Λεύκιος Μιλτιάδους (25+25+24+23) και Χάρης Κωνσταντίνου (24+25+25+23) ισοβάθμησαν με 97/100 και έτσι η πρώτη και δεύτερη θέση, κρίθηκαν στη διαδικασία του αγώνα μπαράζ, όπου ο Μιλτιάδους επικράτησε του Κωνσταντίνου με 25 επιτυχίες έναντι 23 του αντιπάλου του, κερδίζοντας τη νίκη και περιορίζοντας το συναθλητή του της ΣΚΟΛΕΜ στη δεύτερη θέση.
Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Άγγελος Αβραάμ επίσης της ΣΚΟΛΕΜ με 95/100. Τέταρτος κατετάγη ο Ιάσονας Τζιοβάνη της ΣΚΟΕΠΑ με 94/100, πέμπτος ο Κύπρος Κυπριανού της ΣΚΟΛΕΥ με την ίδια επίδοση (94/100), ενώ την πρώτη εξάδα στη Γενική Κατάταξη συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Αριστοφάνους της ΣΚΟΛΑΡ με 93/100.
Στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, νικητής αναδείχθηκε ο Μάριος Μπεϊτης της ΣΚΟΚΕΡ με 91/100. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Ροδοσθένης Ροδοσθένους του ΣΚΟΠΑΦ με 90/100 και την τρίτη ο Κωνσταντίνος Κυριάκου της ΣΚΟΕΠΑ, με την ίδια επίδοση 90/100.
Στη Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο νεαρός Σκοπευτής της ΣΚΟΛΕΜ Γιαροσλάβ Νόβικοφ με 87/100, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση και στην Κατηγορία των Εφήβων. Δεύτερος στη Γ΄ Κατηγορία κατετάγη ο Σταύρος Βιολάρης της ΣΚΟΛΑΡ με 84/100 και τρίτος ο Σπύρος Σαββίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 83/100.
Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ, νικητής αναδείχθηκε ο Μάριος Μπείτης της ΣΚΟΚΕΡ, νικητής και στη Β΄ Κατηγορία με 91/100. Η δεύτερη και τρίτη θέση κρίθηκε στη διαδικασία του αγώνα μπαράζ, καθώς όπως και στη Γενική Κατάταξη, δύο Σκοπευτές της ΣΚΟΛΕΜ, ο Ρένος Χαραλάμπους και ο Μιλτιάδης Καραολής ισοβάθμησαν με 87/100. Νικητής αναδείχθηκε ο Χαραλάμπους, ο οποίος επικράτησε του Καραολή με 23 επιτυχίες έναντι 20.
Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Κώστας Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΑΡ με 87/100. Δεύτερος κατετάγη ο Γιάννος Νεοφύτου της ΣΚΟΛΕΥ με 85/100 και τρίτος ο Κωστάκης Νεοκλέους της ΣΚΟΛΑΡ με 80/100.
Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ, νικητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Κατζιανής της ΣΚΟΑΜ με 74/100. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Νίκος Πετρίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 64/100 και την τρίτη ο Γιώργος Ευστρατίου της ΣΚΟΛΕΜ με 60/100.
Τέλος στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Γιαροσλάβ Νόβικοφ της ΣΚΟΛΕΜ με 87/100. Δεύτερος κατετάγη ο Γιώργος Σκορδής της ΣΚΟΚΕΡ με 74/100 και τρίτος ο Ανδρέας Γρηγορίου επίσης της ΣΚΟΚΕΡ με 62/100.
Τα έπαθλα στους νικητές όλων των Κατηγοριών, απένειμαν ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΣΚΟΚ Δημήτρης Λόρδος, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΙΤΑΣΚ και Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Λουκάς Χάματσος, ο Αντιπρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου Κώστας Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ΦΙΤΑΣΚ της ΣΚΟΚ Γρηγόρης Τούμπας, ο Λευτέρης Ελευθερίου Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΛΕΜ και της ΣΚΟΚ και ο Χριστάκης Χριστοδούλου Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΑΜ και του Δ.Σ της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – OVERALL
1. Λεύκιος Μιλτιάδους ΣΚΟΛΕΜ 97/100 + 25
2. Χάρης Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΕΜ 97/100 + 23
3. Άγγελος Αβραάμ ΣΚΟΛΕΜ 95/100
4. Ιάσονας Τζιοβάνη ΣΚΟΕΠΑ 94/100
5. Κύπρος Κυπριανού ΣΚΟΛΕΥ 94/100
6. Κωνσταντίνος Αριστοφάνους ΣΚΟΛΑΡ 93/100
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Μάριος Μπείτης ΣΚΟΚΕΡ 91/100
2. Ροδοσθένης Ροδοσθένους ΣΚΟΠΑΦ 90/100
3. Κωνσταντίνος Κυριάκου ΣΚΟΕΠΑ 90/100
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Γιάροσλαβ Νόβικοφ ΣΚΟΛΕΜ 87/100
2. Σταύρος Βιολάρης ΣΚΟΛΑΡ 84/100
3. Σπύρος Σαββίδης ΣΚΟΛΕΥ 83/100
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ
1. Μάριος Μπείτης ΣΚΟΚΕΡ 91/100
2. Ρένος Χαραλάμπους ΣΚΟΛΕΜ 87/100 + 23
3. Μιλτιάδης Καραολής ΣΚΟΛΕΜ 87/100 + 20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
1. Κώστας Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΑΡ 87/100
2. Γιάννος Νεοφύτου ΣΚΟΛΕΥ 85/100
3. Κωστάκης Νεοκλέους ΣΚΟΛΑΡ 80/100
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ
1. Ανδρέας Κατζιανής ΣΚΟΑΜ 74/100
2. Νίκος Πετρίδης ΣΚΟΛΕΥ 64/100
3. Γιώργος Ευστρατίου ΣΚΟΛΕΜ 60/100
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1. Γιάροσλαβ Νόβικοφ ΣΚΟΛΕΜ 87/100
2. Γιώργος Σκορδής ΣΚΟΚΕΡ 74/100
3. Ανδρέας Γρηγορίου ΣΚΟΚΕΡ 62/100