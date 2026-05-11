Ισοβαθμία και μπαράζ με νικητή τον Λεύκιο Μιλτιάδους

Σε αγώνα μπαράζ μεταξύ δύο σκοπευτών της ΣΚΟΛΕΜ, κρίθηκε η νίκη στο «Κύπελλο Λεμεσού» ΚΟΜΠΑΚ, το οποίο διεξήχθη χθες Κυριακή στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού στο Αρμενοχώρι.

Λεύκιος Μιλτιάδους (25+25+24+23) και Χάρης Κωνσταντίνου (24+25+25+23) ισοβάθμησαν με 97/100 και έτσι η πρώτη και δεύτερη θέση, κρίθηκαν στη διαδικασία του αγώνα μπαράζ, όπου ο Μιλτιάδους επικράτησε του Κωνσταντίνου με 25 επιτυχίες έναντι 23 του αντιπάλου του, κερδίζοντας τη νίκη και περιορίζοντας το συναθλητή του της ΣΚΟΛΕΜ στη δεύτερη θέση.

Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Άγγελος Αβραάμ επίσης της ΣΚΟΛΕΜ με 95/100. Τέταρτος κατετάγη ο Ιάσονας Τζιοβάνη της ΣΚΟΕΠΑ με 94/100, πέμπτος ο Κύπρος Κυπριανού της ΣΚΟΛΕΥ με την ίδια επίδοση (94/100), ενώ την πρώτη εξάδα στη Γενική Κατάταξη συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Αριστοφάνους της ΣΚΟΛΑΡ με 93/100.

Στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, νικητής αναδείχθηκε ο Μάριος Μπεϊτης της ΣΚΟΚΕΡ με 91/100. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Ροδοσθένης Ροδοσθένους του ΣΚΟΠΑΦ με 90/100 και την τρίτη ο Κωνσταντίνος Κυριάκου της ΣΚΟΕΠΑ, με την ίδια επίδοση 90/100.

Στη Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο νεαρός Σκοπευτής της ΣΚΟΛΕΜ Γιαροσλάβ Νόβικοφ με 87/100, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση και στην Κατηγορία των Εφήβων. Δεύτερος στη Γ΄ Κατηγορία κατετάγη ο Σταύρος Βιολάρης της ΣΚΟΛΑΡ με 84/100 και τρίτος ο Σπύρος Σαββίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 83/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ, νικητής αναδείχθηκε ο Μάριος Μπείτης της ΣΚΟΚΕΡ, νικητής και στη Β΄ Κατηγορία με 91/100. Η δεύτερη και τρίτη θέση κρίθηκε στη διαδικασία του αγώνα μπαράζ, καθώς όπως και στη Γενική Κατάταξη, δύο Σκοπευτές της ΣΚΟΛΕΜ, ο Ρένος Χαραλάμπους και ο Μιλτιάδης Καραολής ισοβάθμησαν με 87/100. Νικητής αναδείχθηκε ο Χαραλάμπους, ο οποίος επικράτησε του Καραολή με 23 επιτυχίες έναντι 20.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Κώστας Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΑΡ με 87/100. Δεύτερος κατετάγη ο Γιάννος Νεοφύτου της ΣΚΟΛΕΥ με 85/100 και τρίτος ο Κωστάκης Νεοκλέους της ΣΚΟΛΑΡ με 80/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ, νικητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Κατζιανής της ΣΚΟΑΜ με 74/100. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Νίκος Πετρίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 64/100 και την τρίτη ο Γιώργος Ευστρατίου της ΣΚΟΛΕΜ με 60/100.

Τέλος στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Γιαροσλάβ Νόβικοφ της ΣΚΟΛΕΜ με 87/100. Δεύτερος κατετάγη ο Γιώργος Σκορδής της ΣΚΟΚΕΡ με 74/100 και τρίτος ο Ανδρέας Γρηγορίου επίσης της ΣΚΟΚΕΡ με 62/100.

Τα έπαθλα στους νικητές όλων των Κατηγοριών, απένειμαν ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΣΚΟΚ Δημήτρης Λόρδος, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΙΤΑΣΚ και Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Λουκάς Χάματσος, ο Αντιπρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου Κώστας Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ΦΙΤΑΣΚ της ΣΚΟΚ Γρηγόρης Τούμπας, ο Λευτέρης Ελευθερίου Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΛΕΜ και της ΣΚΟΚ και ο Χριστάκης Χριστοδούλου Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΑΜ και του Δ.Σ της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – OVERALL

1. Λεύκιος Μιλτιάδους ΣΚΟΛΕΜ 97/100 + 25

2. Χάρης Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΕΜ 97/100 + 23

3. Άγγελος Αβραάμ ΣΚΟΛΕΜ 95/100

4. Ιάσονας Τζιοβάνη ΣΚΟΕΠΑ 94/100

5. Κύπρος Κυπριανού ΣΚΟΛΕΥ 94/100

6. Κωνσταντίνος Αριστοφάνους ΣΚΟΛΑΡ 93/100

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Μάριος Μπείτης ΣΚΟΚΕΡ 91/100

2. Ροδοσθένης Ροδοσθένους ΣΚΟΠΑΦ 90/100

3. Κωνσταντίνος Κυριάκου ΣΚΟΕΠΑ 90/100

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Γιάροσλαβ Νόβικοφ ΣΚΟΛΕΜ 87/100

2. Σταύρος Βιολάρης ΣΚΟΛΑΡ 84/100

3. Σπύρος Σαββίδης ΣΚΟΛΕΥ 83/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ

1. Μάριος Μπείτης ΣΚΟΚΕΡ 91/100

2. Ρένος Χαραλάμπους ΣΚΟΛΕΜ 87/100 + 23

3. Μιλτιάδης Καραολής ΣΚΟΛΕΜ 87/100 + 20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1. Κώστας Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΑΡ 87/100

2. Γιάννος Νεοφύτου ΣΚΟΛΕΥ 85/100

3. Κωστάκης Νεοκλέους ΣΚΟΛΑΡ 80/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ

1. Ανδρέας Κατζιανής ΣΚΟΑΜ 74/100

2. Νίκος Πετρίδης ΣΚΟΛΕΥ 64/100

3. Γιώργος Ευστρατίου ΣΚΟΛΕΜ 60/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Γιάροσλαβ Νόβικοφ ΣΚΟΛΕΜ 87/100

2. Γιώργος Σκορδής ΣΚΟΚΕΡ 74/100

3. Ανδρέας Γρηγορίου ΣΚΟΚΕΡ 62/100