Επέκταση-σταθμός για Κβίντα με προσωπική σφραγίδα Κίρζη

Ένα σημαντικό κεφάλαιο κλείνει οριστικά και θετικά για τον Απόλλωνα. Ο Γιόζεφ Κβίντα και η διοίκηση είναι έτοιμοι να ανακοινώσουν την επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο 29χρονος Τσέχος αμυντικός ρίχνει για τα καλά άγκυρα στο λιμάνι, καθώς οι πληροφορίες τον φέρουν να υπογράφει νέο συμβόλαιο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο διοικητικός ηγέτης του Απόλλωνα, Νίκος Κίρζης, εκτιμώντας την προσφορά και την αξία του Κβίντα, έκανε τις απαραίτητες κινήσεις ώστε ο ποδοσφαιριστής να πει το μεγάλο «ναι».

Η διαφαινόμενη παραμονή του Κβίντα επιβεβαιώνει τις προθέσεις του κ. Κίρζη για έναν δυνατό και ανταγωνιστικό Απόλλωνα κατά τα επόμενα χρόνια.