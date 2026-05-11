Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη…

Η κηδεία του Δημήτρη Δημητρίου, πρώην αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας «Πολίτης», θα τελεστεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου στο Πλατύ Αγλαντζιάς.

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον ναό από τις 2:30 μ.μ. για το τελευταίο αντίο. Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια στην εκκλησία. Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν εισφορές στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΑΚ και Αθλητικών Συντακτών.

Άλλωστε, ως μια από τις τελευταίες επιθυμίες του Δημήτρη, ήταν όπως οι εισφορές από την κηδεία του διατεθούν για την ενίσχυση του ταμείου, επιβεβαιώνοντας μέχρι το τέλος την έμπρακτη στήριξή του προς τους συναδέλφους του.