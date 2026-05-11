100ό ματς με γκολ για τον Ροντινέι

Ο Ροντινέι στη χθεσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ αγωνίστηκε για 100ή φορά στη SuperLeague και έγινε μόλις ο 83ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των «ερυθρολεύκων» που φτάνει σε τριψήφιο αριθμό συμμετοχών στο πρωτάθλημα, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της λίγκας.

Αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού στις 3 Ιανουαρίου 2023 στην αναμέτρηση Ιωνικός – Ολυμπιακός 0-3 για τη Super League, ενώ σημείωσε το πρώτο του γκολ με την ομάδα του Πειραιά την 1η Οκτωβρίου 2023 στην αναμέτρηση ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 0-3.

Αυτό ήταν το δέκατο του γκολ με τα χρώματα του Ολυμπιακού σε σύνολο 152 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις με τους «ερυθρόλευκους».

