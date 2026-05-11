Μπαρτσελόνα: Επίσημη πρόταση για τον Ρεμίρο

Η Μπαρτσελόνα ψάχνει για δεύτερο τερματοφύλακα, πίσω από τον Ζοάν Γκαρσία, καθώς ο Βόιτσεχ Σέσνι είναι πιθανό ν' αποχωρήσει το καλοκαίρι από το «Καμπ Νου».

Και σύμφωνα με της αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «Marca» κατέθεσε επίσημη πρόταση 15 εκατ. ευρώ στη Ρεάλ Σοσιεδάδ για να πάρει τα δικαιώματα του 31χρονου Ισπανού γκολκίπερ, Αλεξ Ρεμίρο, ήρωα στον τελικό κυπέλλου κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και στην κατάκτηση του τροπαίου από τους Βάσκους.

Ο Ρεμίρο έχει συμβόλαιο με την ομάδα των Βάσκων μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και αρνήθηκε πρόταση της διοίκησης να το επεκτείνει για δύο επιπλέον χρόνια, καθώς θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαρκελώνη.